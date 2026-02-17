Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 bei Nordenham +++ eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. Februar 2026, gegen 05:45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 212 bei Nordenham, im Einmündungsbereich zur Langen Straße, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, in welcher Folge ein Beteiligter leicht verletzt wurde.

Ein 29-jähriger VW-Fahrer aus Schiffdorf befuhr die Bundesstraße aus Richtung des Fähranleger und sah vor auf die Lange Straße in Richtung Einswarden abzubiegen. Hierbei übersah der Mann einen 23-jährigen bevorrechtigten Butjadinger in seinem VW.

Beide Pkw-Fahrer bremsten auf der winterglatten Fahrbahn, jedoch kam es zum Zusammenstoß. In der Folge zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 5.000 Euro. Der VW des unfallverursachenden 29-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell