Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Glättebedingter Unfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. Februar 2026, gegen 03:25 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück in Wildeshausen zu einem glättebedingten Verkehrsunfall eines Kleintransporters mit Anhänger.

Der 23-jährige Fahrer kam aufgrund der Eis- und Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Außenschutzplanke. In der Folge schleuderte er in die Mittelschutzplanke und kam schließlich auf dem Überholfahrstreifen queer zum Stehen.

Durch die Kollisionen war der Transporter nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Insgesamt entstanden Sachschäden in Höhe von 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

