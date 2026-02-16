Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer alkoholisiert in Wildeshausen unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 15. Februar 2026, gegen 12:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen Opel-Fahrer im Grünen Weg in Wildeshausen.

Die Beamten stellten im Rahmen der Kontrolle fest, dass der 48-Jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Mitteln stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Pkw-Fahrer aus Wildeshausen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell