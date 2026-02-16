PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten in Fahrtrichtung Hamburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. Februar 2026, gegen 02:15 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Gemeinde Großenkneten, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Großenkneten auf die Autobahn 1 auf und scherrte knapp vor einem, auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden, Lkw eines 28-jährigen Fahrers ein.

Der 28-jährige Lkw-Fahrer aus Dortmund musste durch den geringen Abstand bremsen und verlor in der Folge auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw kam ins Rutschen und kollidierte mit der Außenschutzplanke.

An der Schutzplanke und am Lkw entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 28-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Der unfallverursachende Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bekannt ist lediglich, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen Audi handelte.

Gegen die verantwortliche Person im Audi ist ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet worden.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 04435/ 93160 zu melden.

