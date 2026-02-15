Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fasching um den Ring 2026 in Ganderkesee +++ friedliches Veranstaltungswochenende

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 14. Februar 2026, fand der traditionelle "Fasching um den Ring" in Ganderkesee statt.

Die Besucherinnen und Besucher konnten die Feierlichkeiten größtenteils unbeschwert genießen und auch die Polizei zieht ein positives Resümee nach dem Einsatzwochenende.

Am Samstag starteten die Feierlichkeiten mit dem Umzug durch den Ortskern von Ganderkesee. Trotz des kalten Wetters nahmen etwa 80 Gruppen mit rund 3.000 Personen am traditionellen Festumzug teil. Aufgrund des Faschingsumzuges war die Durchfahrt durch den Ortskern von Ganderkesee ab 11:30 Uhr gesperrt.

In der Zeit von 14:00 Uhr bis circa 17:00 Uhr verfolgten viele tausende Besuchende den Aufzug.

Die Straßensperrung wurde gegen 19:00 Uhr aufgehoben, nachdem die Fahrbahn aufgereinigt wurde.

Wie bei Veranstaltungen dieser Größenordnung üblich, zeigten die Einsatzkräfte verstärkte Präsenz, um die Sicherheit zu gewährleisten und bei Bedarf schnell eingreifen zu können.

Im Verlauf des Wochenendes kam es lediglich zu einigen, veranstaltungstypischen Vorfällen. Nahezu alle registrierten Vorfälle standen im Zusammenhang mit erheblichem Alkoholkonsum und einer hierdurch bedingten Enthemmung der beteiligten Personen.

Hierbei wurden vier Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikte gefertigt, sowie 10 Platzverweise aufgrund von Streitigkeiten ausgesprochen. In zwei Fällen leistete Personen Widerstand gegen Polizeibeamte und griffen diese an. In einem Fall wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, er blieb aber weiter dienstfähig.

Durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte ein rundum störungsfreier Ablauf sichergestellt werden.

Die Polizei dankt der großen Mehrheit der Feiernden für ihr verantwortungsbewusstes Verhalten und zieht polizeilich eine positive Bilanz des Faschings 2026.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell