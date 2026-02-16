Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Gartenhauses in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 15. Februar 2026, gegen 19:00 Uhr, kam es in Ganderkesee in der Straße Zum Mittelhoop zu einem Brand eines Gartenhauses.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Rückseite eines Gartenhauses in Brand.

Die anrückenden Freiwilligen Feuerwehren Bookholzberg und Schierbrok löschten den Brand zügig, sodass ein Übergreifen des Feuers verhindert werden konnte.

Das Wohnhaus war nicht vom Brand betroffen und verletzt wurde glücklicherweise auch niemand.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort.

Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell