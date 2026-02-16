PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Gartenhauses in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 15. Februar 2026, gegen 19:00 Uhr, kam es in Ganderkesee in der Straße Zum Mittelhoop zu einem Brand eines Gartenhauses.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Rückseite eines Gartenhauses in Brand.

Die anrückenden Freiwilligen Feuerwehren Bookholzberg und Schierbrok löschten den Brand zügig, sodass ein Übergreifen des Feuers verhindert werden konnte.

Das Wohnhaus war nicht vom Brand betroffen und verletzt wurde glücklicherweise auch niemand.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort.

Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 10:34

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines reetgedeckten Wohnhauses in Jade

    Delmenhorst (ots) - Am 14.02.2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses in Jade. Ein aufmerksamer Nachbar stellte eine Rauchentwicklung im Bereich des Reetdaches fest und setzte den Hauseigentümer in Kenntnis. Möglicherweise geriet das Dach aufgrund von Funkenflug aus dem Kamin in Brand. Die eingesetzten Feuerwehren aus Jade, Schweiburg, Varel und ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:30

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw Brand in Stadland - Augustgroden

    Delmenhorst (ots) - Am 14.02.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Betriebsgelände in Augustgroden zu einem Brand eines Pkw. Der brandbetroffene Mercedes wurde durch den Brand vollständig zerstört. Durch die offenen Flammen wurde ein daneben geparkter VW Amarok ebenfalls beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren Seefeld und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren