POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung an Pkw +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen zerkratzten im Zeitraum von Samstag, 14. Februar 2026, circa 19:30 Uhr, bis Sonntag, 15. Februar 2026, circa 15:00 Uhr, den geparkten schwarzen Opel einer 27-jährigen Delmenhorsterin in der Herderstraße.

Die ganze rechte Fahrzeugseite wurde zerkratzt, sodass ein Schaden von mindestens 3.000 Euro entstand.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

