POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Milchtransporters in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. Februar 2026, gegen 18:30 Uhr, geriet ein Lkw während der Fahrt auf der Bremer Straße in Hude in Brand.

Als es aus dem Motorraum anfing zu qualmen, konnte der 27-jährige Fahrer des Milchtransporters den Lkw noch rechtzeitig zum Stehen bringen und sich selbst aus dem Fahrzeug begeben, bevor das gesamte Führerhaus in Flammen stand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Altmoorhausen und Falkenburg rückten aus und löschten den Lkw.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden, beträgt aber mehrere tausende Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

