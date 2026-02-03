Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ankaufbetrüger - Grabschmuck entwendet

Fulda (ots)

Ankaufbetrüger

Fulda. Am Montag (02.02.), gegen 17.50 Uhr, wurde eine 77-jährige Frau aus Fulda zum Ziel von Ankaufbetrügern. Die Geschädigte reagierte auf eine Zeitungsannonce bezüglich des Ankaufs von Puppen. Im weiteren Verlauf erschien eine männliche Person mit einem Kind an der Wohnungstür der Frau und schaute sich die Puppen an. Dann ließ sich der Unbekannte noch Goldschmuck zeigen und lenkte die Geschädigte durch geschickte Gesprächsführung ab . Im Anschluss an das Verkaufsgespräch bemerkte die Frau das Fehlen ihres Schmuckkastens.

Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

- Person 1 männlich, ca. 40 Jahre, 170-180cm groß, normale Statur, - Person 2 männlich, ca. 11 Jahre, kräftige Figur

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Das Ziel der Täter ist es, auf unterschiedlichsten Wegen an das Ersparte und die Wertgegenstände von gutgläubigen Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Vor diesem Hintergrund ist die Bandbreite der Vorwände nahezu unbegrenzt. Schließlich wollen die Schwindler nur Ihr Bestes - Ihre Wertgegenstände und Ihr Geld! Die Polizei rät daher dringend zur Vorsicht. - Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. - Verlangen Sie stets einen Ausweis und überprüfen Sie, ob es sich tatsächlich um ein existierendes und seriöses Unternehmen mit festen Geschäftsräumen handelt - Lassen Sie sich niemals unter Zeitdruck setzen und holen Sie Vergleichsangebote ein, bevor Sie Wertgegenstände verkaufen. - Seien Sie besonders misstrauisch bei angeblich außergewöhnlich guten Angeboten für ihr Eigentum oder hohen Preisversprechen. - Informieren Sie sich möglichst vorab über den tatsächlichen Wert Ihrer Gegenstände. - Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unsicher fühlen, zögern Sie nicht, den Polizeinotruf unter 110 zu wählen. - Wachsamkeit schützt - informieren Sie auch Angehörige und Nachbarn über diese Phänomene

Grabschmuck entwendet

Eiterfeld. In der Zeit von Montag (12.01.) und Sonntag (01.02.) entwendeten Unbekannte einen Madonnafigur von einem Grabmal auf dem Friedhof im Ortsteil Treischfeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

