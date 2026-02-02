Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

81-Jährige von Pkw erfasst - Hinweise erbeten

Neuhof. Am Samstagmittag (31.01.), gegen 12.15 Uhr, war eine 81-jährige Frau aus Neuhof fußläufig auf dem Gehweg der Fuldaer Straße von Dorfborn kommend in Richtung Lindenplatz unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde sie dabei von einem weißen Pkw erfasst, der die Fuldaer Straße in gleicher Richtung befuhr, nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Fußgängerin touchierte. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 81-Jährige verletzte sich leicht, konnte sich aber noch selbstständig nach Hause begeben. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich an das an Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Verursacher meldet sich bei der Polizei

Ludwigsau. Am Sonntag, (01.02.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bebra die B27 von Mecklar kommend in Richtung Blankenheim. Aus ungeklärter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Schutzplanke. Im Anschluss verließ der Fahrer die Unfallstelle zunächst, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Erst im Nachgang zeigte der Verursacher den Unfall bei der Polizei an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Unfall im Begegnungsverkehr

Bebra. Am Samstag (31.01.), gegen 09.45 Uhr, befuhren 56-jähriger Ford-Fahrer aus Bebra die Otto-Hahn-Straße in Richtung Ernst-Abbe-Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Vw eines 37-Jährigen aus dem Landkreis Märkischer Kreis, der die Otto-Hahn-Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. (Polizeistation Rotenburg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell