PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unbekannter versprüht Pfefferspray bei Fasnets-Veranstaltung

Neukirch (ots)

Am Samstagabend gegen 23:47 Uhr kam es bei einer Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Neukirch zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der insgesamt 13 Personen durch das Einatmen von Pfefferspray verletzt wurden. Unbekannte Täterschaft hatte offensichtlich Pfefferspray in der Menschenmenge versprüht. Laut den Angaben der Polizei und Rettungsdienste wurden 10 Geschädigte vor Ort medizinisch versorgt, da sie unter Atembeschwerden, Tränenfluss und starkem Husten litten. Drei der Betroffenen wurden aufgrund ihrer Verletzungen vorsorglich ins Klinikum Tettnang gebracht, um eine weitere medizinische Behandlung zu erhalten. Zum Glück gelten alle Geschädigten als leichtverletzt. Da keiner der Geschädigten das Versprühen des Pfeffersprays direkt beobachten konnte, sucht die Polizei nun weitere Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:16

    PP Ravensburg: Diebstähle in Hofläden

    Bad Saulgau / Pfullendorf (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr, kam es im Umkreis von Bad Saulgau und Pfullendorf zu einer Reihe von Diebstählen in mehreren 24-Stunden-Hofläden. Ein unbekannter Täter nutzte diese Zeitspanne, um mehrere Hofläden aufzusuchen, die Selbstbedienungskassen mit einem Brecheisen aufzubrechen und sowohl Bargeld als auch angebotene Waren zu entwenden. Laut den ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:16

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Schlier / Wetzisreute Körperliche Auseinandersetzung bei Fasnetsveranstaltung Am Sonntag gegen 01:29 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Tanzfläche beim Fasnetsball in Wetzisreute. Vor Ort konnte die Polizei zwei Geschädigte im Alter von 24 und 25 Jahren antreffen die beide angaben, von einer Gruppe von vier Männern auf der Tanzfläche angegriffen und geschlagen worden zu ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 09:47

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Bingen Dreister Betrug bringt ältere Dame um ihr Geld Mit einer frechen Betrugsmasche ergaunerte sich in Bingen ein bislang unbekannter Täter am Freitagmittag die Bankkarte samt PIN sowie Bargeld einer 83-jährigen Dame und erleichterte sie so um insgesamt 1.200 Euro. Die Dame erhielt dabei zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Bank, in welchem ihr vorgetäuscht wurde, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren