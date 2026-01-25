Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unbekannter versprüht Pfefferspray bei Fasnets-Veranstaltung

Neukirch (ots)

Am Samstagabend gegen 23:47 Uhr kam es bei einer Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Neukirch zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der insgesamt 13 Personen durch das Einatmen von Pfefferspray verletzt wurden. Unbekannte Täterschaft hatte offensichtlich Pfefferspray in der Menschenmenge versprüht. Laut den Angaben der Polizei und Rettungsdienste wurden 10 Geschädigte vor Ort medizinisch versorgt, da sie unter Atembeschwerden, Tränenfluss und starkem Husten litten. Drei der Betroffenen wurden aufgrund ihrer Verletzungen vorsorglich ins Klinikum Tettnang gebracht, um eine weitere medizinische Behandlung zu erhalten. Zum Glück gelten alle Geschädigten als leichtverletzt. Da keiner der Geschädigten das Versprühen des Pfeffersprays direkt beobachten konnte, sucht die Polizei nun weitere Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-0 zu melden.

