Schlier / Wetzisreute

Körperliche Auseinandersetzung bei Fasnetsveranstaltung

Am Sonntag gegen 01:29 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Tanzfläche beim Fasnetsball in Wetzisreute. Vor Ort konnte die Polizei zwei Geschädigte im Alter von 24 und 25 Jahren antreffen die beide angaben, von einer Gruppe von vier Männern auf der Tanzfläche angegriffen und geschlagen worden zu sein. Der 25-jährige Geschädigte berichtete, dass er mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde, was zu einer blutigen Lippe führte. Die 24-jährige Geschädigte wurde von einem der männlichen Täter auf die linke Gesichtshälfte geschlagen. Eine medizinische Versorgung lehnten die Geschädigten ab. Nähere Angaben zu den Tätern konnten die Geschädigten nicht machen, weshalb die Polizei um Mithilfe von Zeugen bittet, die gegebenenfalls den Vorfall beobachtet haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 0751 803-3333 beim Polizeirevier melden.

Wangen / BAB 96

Unfallflucht

Am Samstag, gegen 14:35 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der BAB 96 in Fahrtrichtung München, bei dem ein bislang unbekannter Pkw-Lenker im Bereich der Argenbrücke plötzlich ins Schleudern geriet und gegen die rechte Schutzplanke der Fahrbahn stieß. Nach dem ersten Aufprall drehte sich das Fahrzeug um seine eigene Achse und stieß erneut linksseitig gegen die Schutzplanke. Danach stand der Pkw für mehrere Sekunden entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in Richtung München. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Pkw blieb ohne Erfolg. Basierend auf den aufgefundenen Fahrzeugteilen und Unfallspuren geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um ggf. einen weißen Opel handelt. Das Fahrzeug dürfte erhebliche Beschädigungen aufweisen. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der BAB 96 in Fahrtrichtung München befanden, hielten kurz an und beobachteten den Unfallhergang. Weitere Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Kißlegg unter Tel.: 07563 9099-0 zu melden.

Bad Waldsee

Unfall an Bahnübergang

Am Samstag, gegen 17:16 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der L275 zwischen Aulendorf und Bad Waldsee, bei dem ein 65-jähriger Fahrer eines VW-Transporters die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Lichtzeichenanlage eines Bahnübergangs kollidierte. Laut den aufnehmenden Beamten befuhr der Fahrer die L275 von Aulendorf kommend in Fahrtrichtung Bad Waldsee, als er in einer Rechtskurve vor dem Bahnübergang bei Schlupfen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen geriet und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Transporter rutschte quer über die Fahrbahn wobei ein entgegenkommender Pkw gerade noch ins Bankett ausweichen konnte um eine Kollision zu vermeiden. Der Transporter kollidierte anschließend mit der Lichtzeichenanlage des Bahnübergangs, drehte sich erneut und kam quer auf dem Bahnübergang zum Stehen. Der Fahrer legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und fuhr selbstständig in das Gleisbett, wo das Fahrzeug feststeckte. Die Zugstrecke und die L275 mussten von 17:20 Uhr bis 19:10 Uhr voll gesperrt werden. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 2000.- Euro geschätzt, während der Schaden am Bahnübergang auf etwa 5000.- Euro beziffert wird.

