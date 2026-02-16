Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Fahrer lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. Februar 2026, gegen 07:50 Uhr, ereignete sich in Ganderkesee auf der Havekoster Straße ein schwerer Unfall.

Ein 21-Jähriger fuhr bei schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Toyota die Havekoster Straße in Fahrtrichtung Havekost. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Geschwindigkeit nicht den Straßenbedingungen angepasst war, woraufhin der junge Mann in seinem Pkw ins Schleudern geriet und mit einem Baum am Fahrbahnrand kollidierte.

Durch die Kollision wurde der 21-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Mit vereinten Kräften der Polizei, Freiwilligen Feuerwehren Ganderkesee und Havekost-Hengsterholz, sowie dem Rettungsdienst und des Notarztes konnte der Fahrer aus seinem Fahrzeug geborgen und umgehend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Insgesamt wurde ein Sachschaden von circa 5.750 Euro geschätzt.

