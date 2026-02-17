Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn in Beckeln
Delmenhorst (ots)
Auf der winterglatten Fahrbahn rutschte ein 31-jähriger Ford-Fahrer am Montag, 16. Februar 2026, gegen 08:15 Uhr, in Beckeln auf der Straße Holzhausen nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Straßenbaum.
Der 31-jährige Mann aus Beckeln blieb unverletzt.
Durch die Kollision war der Pkw Ford nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Der entstandene Sachschaden wurde auf 45.000 Euro geschätzt.
