Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn in Beckeln

Delmenhorst (ots)

Auf der winterglatten Fahrbahn rutschte ein 31-jähriger Ford-Fahrer am Montag, 16. Februar 2026, gegen 08:15 Uhr, in Beckeln auf der Straße Holzhausen nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Straßenbaum.

Der 31-jährige Mann aus Beckeln blieb unverletzt.

Durch die Kollision war der Pkw Ford nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 45.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell