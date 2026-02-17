Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf schneeglatter Straße

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. Februar 2026, gegen 08:25 Uhr, kam es auf der Stromer Landstraße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 40-jährige Bremerin fuhr in ihrem Mercedes die Stromer Landstraße in Richtung Delmenhorst, als sie auf der winterglatten Fahrbahn mit ihrem Pkw ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte.

Die Frau versuchte mit einem Lenkmanöver die Kollision mit dem Verkehrszeichen zu verhindern und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit dem Pkw KIA eines 36-Jährigen aus Ganderkesee und dem dahinter befindlichen BMW eines 56-Jährigen aus Bremerhaven kam.

Die 40-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ihr Mercedes war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Gegen die Frau ist ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit, eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell