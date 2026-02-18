PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Eine 36-jährige Brakerin wollte am Dienstag, 17. Februar 2026, gegen 15:25 Uhr, von einem Grundstück in der Hammelwarder Straße in Elsfleth in den fließenden Verkehr einfahren.

Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigen 60-jährigen Elsflether, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr. Der Radfahrer prallte gegen die Fahrzeugseite und die Windschutzscheibe der Unfallverursacherin und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Am PKW wurden der rechte Kotflügel und die Motorhaube beschädigt, die Windschutzscheibe splitterte. Das Fahrrad wurde ebenfalls erheblich beschädigt, so dass insgesamt Schäden von circa 3400EUR zu beklagen waren. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

