Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Suche nach einer minderjährigen vermissten Person in Nordenham +++ Polizeihubschrauber im Einsatz
Delmenhorst (ots)
Am Mittwoch, 18. Februar 2026, wurde ein minderjähriges Mädchen in Nordenham gesucht, nachdem es zuvor als vermisst gemeldet worden war. Bei der Suche wurden die Beamten der Polizei Nordenham durch den Einsatz des Polizeihubschraubers unterstützt. Das Mädchen konnte am späten Nachmittag wohlbehalten im Stadtgebiet Nordenham angetroffen werden.
