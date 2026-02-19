Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 22:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Syker Straße in Delmenhorst.

Die Unbekannten durchwühlten die Wohnung und entwendeten Diebesgut in Höhe von rund 700 Euro.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell