Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 19.02.2026, in der Zeit von 08:45 Uhr bis 10:30 Uhr, ist es in der Schumannstraße in Delmenhorst zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch Aufbrechen der Wohnungstür in das Objekt und entwendete hier einen Schrank, in dem sich ein Tresor mit Bargeld und Schmuck befand. Die Täterschaft flüchtete anschließend unerkannt vom Tatort. Im Laufe des Vormittags wurde in der Gemeinde Ganderkesee an einem Feldweg östlich des Schlutterwaldes der o.a. Schrank mit dem Tresor aufgefunden. Der Tresor wurde hier augenscheinlich durch die Täterschaft aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Der Feldweg ist durch Spaziergänger stark frequentiert. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel. 04221-1559-115 zu melden.

Am 19.02.2026, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:05 Uhr, ist es in der Marie-Schmidt-Straße in Delmenhorst in der Abwesenheit der Bewohner zu einem weiteren Einbruch in eine Doppelhaushälfte gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und fanden so Zutritt zu dem Wohnhaus. Diebesgut wurde hier nicht erlangt.

In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:20 Uhr des 19.02.2026 gelangte eine unbekannte Täterschaft mittels Aufbrechen der Wohnungstür in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Oldenburger Straße. Auch hier wurde in der Abwesenheit der Bewohner diverser Schmuck entwendet. Die Täterschaft konnte unerkannt flüchten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-115 zu melden.

