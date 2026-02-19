PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 19.02.2026, in der Zeit von 08:45 Uhr bis 10:30 Uhr, ist es in der Schumannstraße in Delmenhorst zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch Aufbrechen der Wohnungstür in das Objekt und entwendete hier einen Schrank, in dem sich ein Tresor mit Bargeld und Schmuck befand. Die Täterschaft flüchtete anschließend unerkannt vom Tatort. Im Laufe des Vormittags wurde in der Gemeinde Ganderkesee an einem Feldweg östlich des Schlutterwaldes der o.a. Schrank mit dem Tresor aufgefunden. Der Tresor wurde hier augenscheinlich durch die Täterschaft aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Der Feldweg ist durch Spaziergänger stark frequentiert. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel. 04221-1559-115 zu melden.

Am 19.02.2026, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:05 Uhr, ist es in der Marie-Schmidt-Straße in Delmenhorst in der Abwesenheit der Bewohner zu einem weiteren Einbruch in eine Doppelhaushälfte gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und fanden so Zutritt zu dem Wohnhaus. Diebesgut wurde hier nicht erlangt.

In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:20 Uhr des 19.02.2026 gelangte eine unbekannte Täterschaft mittels Aufbrechen der Wohnungstür in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Oldenburger Straße. Auch hier wurde in der Abwesenheit der Bewohner diverser Schmuck entwendet. Die Täterschaft konnte unerkannt flüchten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK und DSL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren