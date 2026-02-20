PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Mülltonne in Hatten +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in Hatten im Fuldaweg zu einem Mülltonnenbrand.

Am Einsatzort geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand. Das Feuer griff von der Mülltonne auf das angrenzende Carport über, sodass zeitweise das Carport in Vollbrand stand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Sandkrug, Hatten und Wardenburg, sowie der Drehleiterwagen der Feuerwehr Oldenburg rückten aus und konnten, durch das professionelle Vorgehen am Brandort, ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern.

Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Oldenburg zum Brand entsandt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren