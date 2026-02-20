Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Mülltonne in Hatten +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in Hatten im Fuldaweg zu einem Mülltonnenbrand.

Am Einsatzort geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand. Das Feuer griff von der Mülltonne auf das angrenzende Carport über, sodass zeitweise das Carport in Vollbrand stand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Sandkrug, Hatten und Wardenburg, sowie der Drehleiterwagen der Feuerwehr Oldenburg rückten aus und konnten, durch das professionelle Vorgehen am Brandort, ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern.

Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Oldenburg zum Brand entsandt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell