Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Veranstaltungs- und Versammlungslagen im Landkreis Oldenburg/ Gemeinde Dötlingen: Polizei begleitet mit Einsatzkräften

Delmenhorst (ots)

Im Zusammenhang mit der geplanten Gründung der Jugendorganisation "Generation Deutschland Niedersachsen" der Partei Alternative für Deutschland im Landkreis Oldenburg wurden für den heutigen Tag mehrere Versammlungen angezeigt.

Neben der bekannten Parteiveranstaltung sind zwei Gegenversammlungen angemeldet worden, die im Verlauf des Tages als stationäre Kundgebung sowie als mobiler Aufzug in der Gemeinde Dötlingen stattfinden sollen.

Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch begleitet das Gesamtgeschehen vor Ort mit einem angemessenen und ausreichenden Kräfteansatz. Sowohl die Durchführung der Parteiveranstaltung als auch die angezeigten Versammlungen sind vom Grundgesetz geschützte Veranstaltungen. Die Polizei agiert hierbei im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags. Ziel des Einsatzes ist es, die Wahrnehmung der Grundrechte aller Beteiligten zu gewährleisten sowie einen sicheren und möglichst störungsfreien Ablauf sicherzustellen.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Versammlungsorte zu berücksichtigen.

Die Polizei informiert lageangepasst über weitere Entwicklungen.

Medienvertretende können sich für Auskünfte an die polizeilichen Presseansprechpartner vor Ort oder an die Pressestelle der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch wenden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

