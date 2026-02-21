Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Ovelgönne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, 20. Februar 2026, gegen 17:15 Uhr, auf der Bundesstraße 211 in Ovelgönne.

Ein 29-Jähriger aus Cuxhaven bremste auf der Bundesstraße in Höhe der Barghorner Straße mit seinem Pkw BMW aufgrund der roten Lichtzeichenanlage. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den haltenden BMW auf.

In der Folge der Kollision kam es zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Die genaue Höhe kann derzeit nicht genannt werden.

Der Mercedes-Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß weiter und beging damit die Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf, leitete die Ermittlungen ein und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 9350 zu melden.

