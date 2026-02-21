PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsversuch mit Warnhinweis

Otterstadt (ots)

Am Freitagmorgen (20.02.2026) gegen 10:15 Uhr klingelten drei männliche Personen bei einem 71 Jahre alten Anwohner aus Otterstadt und boten diesem Dacharbeiten an seinem Haus an. Nachdem der Eigentümer eingewilligt hatte und die Arbeiten abgeschlossen worden waren, verlangten die Handwerker einen deutlich höheren als zunächst vereinbarten Geldbetrag als Gegenleistung. Der 71-Jährige begab sich schließlich in Begleitung der Männer zu einer Bankfiliale, um den nun fälligen und nochmals erhöhten Betrag zu begleichen. Erst nach einem Telefongespräch mit einem Bekannten witterte der 71-Jährige einen möglichen Betrug. Aufgrund der Fahrzeug- und Personenbeschreibung konnten die drei Männer in ihrem Fahrzeug festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei ergaben sich Hinweise auf ein gewerbsmäßiges und betrügerisches Vorgehen der Personen, weshalb ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet wurde. Da für das durch die Handwerker genutzte Fahrzeug kein entsprechender Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte, wurde das Fahrzeug zusätzlich bis zur Vorlage eines entsprechenden Nachweises gefahrenabwehrend sichergestellt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

   -	Schließen Sie keine Verträge an der Haustür ab -	Lassen sie 
unangekündigte Handwerker nicht auf ihr Dach oder unbeaufsichtigt in 
Ihr Haus -	Vergleichen Sie Angebote und beauftragen Sie nach 
Möglichkeit ortsansässige Fachbetriebe -	Bestehen Sie auf eine 
Rechnung -	Zögern Sie nicht, bei Zweifeln die Polizei zu informieren

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-0
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

