Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Streit ins Gefängnis

Frankenthal (ots)

Die 21- und 22-Jährigen Frauen konnten am Vortag beobachten, wie ein 14-Jähriger einen E-Scooter entwendete und zeigten dies bei der Polizei an. Als die beiden Frauen am 20.02.2026 um 16:50 Uhr in der Siemensstraße in Frankenthal erneut auf den 14-Jährigen trafen, bedrohte dieser die Frauen und trat der 21-Jährigen mit den Füßen gegen das Schienbein. Durch Polizei stellte sich bei der Überprüfung des 14-Jährigen heraus, dass gegen diesen mittlerweile ein Haftbefehl bestand. Er wurde im Anschluss an die Anzeigenaufnahme in die Jugendstrafanstalt nach Schifferstadt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-3130
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

