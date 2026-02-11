Polizei Köln

POL-K: 260211-1-K Festnahme auf frischer Tat - Duo bei Kellereinbruch in Mülheim überrascht

Köln (ots)

Polizisten haben am späten Dienstagabend (10. Februar) zwei mutmaßliche Einbrecher (38, 44) in Köln-Mülheim festgenommen. Ein aufmerksamer Anwohner hatte gegen 22.15 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Danzierstraße gemeldet und die Einsatzkräfte alarmiert.

Als die Beamten kurz darauf die Kellertür am Ende des Flurs öffneten, trafen sie unmittelbar auf die beiden Beschuldigten. Einer der Männer hielt zu diesem Zeitpunkt noch einen Holzbohrer sowie eine Taschenlampe in der Hand.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Tatverdächtigen ein Kellerabteil aufgebrochen. Aus dem durchwühlten Raum war ein Tresor bereits herausgeschleift worden, an dem die Polizisten frische Hebelmarken sowie einen im Schloss steckenden Metallgegenstand feststellten.

Die beiden polizeibekannten Männer, die bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten sind, wurden festgenommen und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (as/al)

