Polizei Köln

POL-K: 260210-2-K/BAB Autobahnpolizei stellt gestohlenen Pkw sicher - FIN professionell manipuliert

Köln (ots)

Zivile Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Köln haben am Montagnachmittag (7. Februar) auf der Bundesautobahn 3 bei Köln einen gestohlenen Pkw sichergestellt. Bei einer gründlichen Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) an mehreren Stellen professionell verändert worden war.

Den grauen Toyota Camry mit ukrainischen Kennzeichen hatten die Zivilkräfte gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen der Anschlussstelle Köln-Mülheim und dem Autobahnkreuz Leverkusen angehalten. Der 43 Jahre alte Fahrer konnte keine Fahrzeugdokumente vorlegen und machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Fahrzeugs.

Eine Überprüfung ergab, dass der Mittelklassewagen seit August 2025 durch die Polizei in Hessen als gestohlen gemeldet war.

Die Beamten stellten den Toyota sicher und nahmen den ukrainischen Fahrer vorläufig fest. Aufgrund der professionellen Manipulierung der FIN besteht der Verdacht der bandenmäßigen Kfz-Hehlerei. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Kriminalkommissariat 74. (cb/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

