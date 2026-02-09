Polizei Köln

POL-K: 290209-5-K Ehepaar nach Raubüberfall im Krankenhaus - Polizei fahndet nach drei Vermummten

Köln (ots)

Nach einem Raub am Sonntagabend (8. Februar) auf ein Ehepaar in Köln-Fühlingen fahndet die Polizei nach drei mit Sturmhauben vermummten Männern und bittet um Hinweise. Die Täter sollen die Frau (26) gegen 23.50 Uhr im Vorgarten in der Kriegerhofstraße mit Schlägen angegriffen haben und anschließend durch die geöffnete Haustür in das Einfamilienhaus eingedrungen sein. Nach ersten Erkenntnissen schlugen sie den Ehemann (33) sowie einen Freund (38) des Paares im Haus bewusstlos und flohen mit Schmuck und hochwertigen Handtaschen in einem weißen VW Golf in Richtung Chorweiler-Nord.

Laut Zeugenangaben soll einer der Männer circa 1,75 Meter groß, muskulös und circa 20 Jahre alt gewesen sein. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke der Marke "The North Face" sowie Schuhen der Marke "Nike". Rettungskräfte brachten die Angegriffenen mit teils schweren Verletzungen in eine Klinik.

Ersten Ermittlungen zufolge könnten die drei Unbekannten den Bewohnern aufgelauert haben, die erst kurz vor dem Überfall an der Wohnanschrift angekommen waren. Die Ermittler fragen daher:

Wer hat bereits vor 23.45 Uhr auffällige Personen in der Kriegerhofstraße oder angrenzenden Wegen gesehen? Wer kann Angaben zu möglichen Fahrzeugen machen, die zwischen 23 Uhr und 0 Uhr in dem Gebiet unterwegs waren? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder Personen im Bereich Fühlingen oder Chorweiler machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/sb)

