POL-K: 260209-2-K/RBK Präsenzteams stellen mutmaßliche Drogendealer aus Bergisch Gladbach - Betäubungsmittel, Falschgeld und Gold beschlagnahmt

Einsatzkräfte des Präsenzteams Innenstadt der Polizei Köln haben im Rahmen der Kooperationsstreife am Sonntagmittag (8. Februar) bei unterschiedlichen Einsätzen zwei mutmaßliche Drogendealer (33, 37) aus Bergisch Gladbach gestellt und umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt.

Den 37 Jahre alten Tatverdächtigen hatten die Polizisten gegen 10.20 Uhr an der Thieboldsgasse ins Visier genommen, als dieser sich mit zwei weiteren Personen in einem Hauseingang auffällig verhalten hatte. Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei dem 37-Jährigen Ketamin, Amphetamin, einen als gestohlen gemeldeten Personalausweis, sowie zwei Feinunzen Gold im Wert von mehreren 1.000 Euro. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten sie zudem mehrere Bündel Falschgeld (Euro und Dollar), sowie geringe Mengen Kokain, ein verbotenes Messer und ein unterschlagenes Paket eines Nachbarn.

Knappe eineinhalb Stunden später stellten wieder Kräfte der Kooperationsstreife einen mutmaßlichen Drogendealer (33) am Friesenplatz. Er hatte in seiner Kleidung insgesamt 24 Verkaufseinheiten Kokain und geringe Mengen Bargeld in dealertypischer Stückelung mit sich geführt. Der ebenfalls in Bergisch Gladbach wohnhafte Tatverdächtige war den Beamten bei mutmaßlichen Verkaufshandlungen in der Zwischenebene der KVB-Haltestelle aufgefallen. (cr/sb)

