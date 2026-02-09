Polizei Köln

POL-K: 260209-1-K Unbekannter randaliert in Tankstelle und greift Kunden an - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei Köln sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der am 18. September 2025 (Donnerstagabend) zwei Kunden (19, 20) in einer Tankstelle im Stadtteil Chorweiler angegriffen und verletzt haben soll.

Zeugenaussagen zufolge soll der Unbekannte gegen 22 Uhr Kunden und Mitarbeiter der Tankstelle in der Straße "Athener Ring" beleidigt haben. Als die beiden 19 und 20 Jahre alten Kölner den Mann darauf ansprachen, soll er dem 20-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen und dem 19-Jährigen in den Bauch getreten haben. Anschließend beschädigte er einen Papp-Aufsteller und eine Schranke im Eingangsbereich und flüchtete von der Örtlichkeit.

Der Gesuchte wird als circa 1,85 Meter groß beschrieben. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einem schwarzen T-Shirt, einer dunklen Hose und weißen Sneakern bekleidet gewesen. Zudem habe er eine schwarze Kappe und eine goldene Kette getragen.

Die Bilder des Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/194293

Hinweise zur Identität des Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 54 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell