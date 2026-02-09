Polizei Köln

POL-K: 260209-3-K Zeugensuche nach Raub in Wohnung - Falsche Handwerker überfallen Senior in Neubrück

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 68-jährigen Kölner im Stadtteil Neubrück am Samstagabend (7. Februar) bittet die Polizei Köln um Hinweise.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten bereits zur Mittagszeit falsche Polizeibeamte die Wohnung des Seniors im Europaring aufgesucht, um Informationen über seine Wertsachen zu erlangen; sie wurden jedoch von dem Kölner abgewiesen. Gegen 18.45 Uhr verschaffte sich dann ein vermeintlicher Sanitärhandwerker unter dem Vorwand einer Reparatur Zutritt zur Wohnung. Kurz darauf folgte ein Komplize. Die Unbekannten überwältigten den 68-Jährigen, bedrohten ihn körperlich und erzwangen so die Herausgabe von Wertsachen. Vor ihrer Flucht schlossen die Männer den Senior in einem Zimmer ein.

Täterbeschreibung:

- Geschlecht: männlich

- Alter: ca. 25-40 Jahre

- Größe: etwa 180-190 cm

- Erscheinungsbild: dunkle Haare

- Kleidung: dunkle Handwerkerkleidung

Die Polizei fragt:

- Wer hat am Samstag im Bereich Europaring verdächtige Beobachtungen gemacht?

- Sind die beschriebenen Personen bereits vor der Tatzeit im Wohngebiet aufgefallen?

- Wurden Anwohner am selben Tag ebenfalls von falschen Polizisten oder unangekündigten Handwerkern kontaktiert?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell