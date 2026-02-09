Polizei Köln

POL-K: 260209-4-K Mutmaßlichen Dieb auf Fluchtweg geortet und festgenommen - Video-Leitstelle erkennt Verdächtigen wieder - Haft

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Freitag (6. Februar) gegen 14.40 Uhr an der innerstädtischen Pipinstraße einen 28 Jahre alten mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat gestellt. Den bei dem Verdächtigen sichergestellten, kurz zuvor in der Neustadt-Nord aus einem geparkten Pkw gestohlenen Rucksack mit Laptop übergaben die Beamten noch vor Ort dem Geschädigten (29). Zusätzlich stellten die Polizisten bei dem Ertappten ein Mobiltelefon und circa 1000 Euro in bar sicher. Erkenntnissen der Video-Leitstelle zufolge dürfte er für weitere gleichgelagerte Taten der letzten Tage verantwortlich sein. Am Wochenende schickte ein Haftrichter den Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, in Untersuchungshaft.

Von ihm unbemerkt hatten ihn während seiner Flucht vom Tatort an der Neusser Straße bis zu seiner Festnahme sowohl der Geschädigte als auch die von ihm hinzugerufene Streifenwagenbesatzung fortlaufend im Blick. Aufgrund eines an seinem Rucksack angebrachten Trackers konnte der Kölner den jeweiligen Standort seines Eigentums orten und die Polizisten im Streifenwagen instruieren. Gleichzeitig erfassten auch Mitarbeitende der Videobeobachtung in der Leitstelle den Mann - und erkannten ihn wieder als Tatverdächtigen aus mindestens zwei weiteren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen in Kalk. (cg/sb)

