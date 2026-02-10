Polizei Köln

POL-K: 260210-3-K Schneller Fahndungserfolg dank Videoaufzeichnungen - Zwei jugendliche Tatverdächtige nach Serie von Eigentumsdelikten festgenommen

Köln (ots)

Dank einer engen Zusammenarbeit zwischen der Landes- und Bundespolizei sowie der Auswertung von Videomaterial haben Ermittler am gestrigen Montag zwei jugendliche Tatverdächtige (14, 17) vorläufig festgenommen. Das Duo steht im Verdacht, innerhalb weniger Stunden am vergangenen Sonntag (8. Februar) mindestens fünf Eigentumsdelikte im Kölner Stadtgebiet begangen zu haben. Die beiden Nordafrikaner, die sich nach ersten Erkenntnissen erst seit dem Tattag unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten, sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Serie begann nach aktuellem Stand der Ermittlungen am Hauptbahnhof:

Gegen 2.15 Uhr suchten die beiden Jugendlichen die Nähe eines 21- jährigen Passanten. Während der 14-Jährige ihn mit der sogenannten "Antanz-Masche" ablenkte und ihn festhielt, riss der 17-Jährige dem Mann eine Goldkette vom Hals. Das Duo flüchtete zunächst unerkannt, wurde jedoch von den Überwachungskameras des Hauptbahnhofs erfasst.

Fortsetzung in der Innenstadt:

Am späteren Morgen trafen die Tatverdächtigen in einem Kiosk am Mauritiuswall auf einen 36-jährigen Kölner. Sie verfolgten den Mann bis zu seiner Wohnanschrift in der Merlostraße. Dort riss der 14-Jährige ihm die Kette vom Hals, woraufhin beide Verdächtige in Richtung Lentpark flüchteten.

Weitere Taten durch Videoanalyse geklärt:

Die anschließende Auswertung weiteren Videomaterials durch die Bundespolizei brachte die Ermittler auf die Spur dreier weiterer Taten. Zwischen 6.50 Uhr und 7.45 Uhr konnten dem Duo zwei Taschendiebstähle sowie ein Handgepäckdiebstahl im Bereich des Hauptbahnhofs zweifelsfrei zugeordnet werden. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell