POL-PDLU: Betrunken auf gestohlenem E-Scooter erwischt

Frankenthal (ots)

Am 20.02.2026 um 22:40 Uhr, kontrollierte die Polizei im Foltzring in Frankenthal einen E-Scooter-Fahrer, da dieser während der Fahrt sein Mobiltelefon bediente. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige Fahrer mit 1,25 Promille erheblich alkoholisiert war und weiterhin unter dem Einfluss von Kokain und THC stand. Weiterhin stellte sich heraus, dass sowohl das angebrachte Versicherungskennzeichen, als auch der E-Scooter nicht dem 19 -Jährigen gehörten, sondern aus einem Diebstahl stammten. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

