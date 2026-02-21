PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Römerberg (ots)

In der Nacht zum Samstag (21.02.2026) um 03:26 Uhr wurde eine Streife der Polizei Speyer auf einen Radfahrer aufmerksam, da dieser in Schlangenlinien entlang der L507 in Richtung Römerberg fuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten bei dem 25-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch sowie verzögerte Reaktionen festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille, weshalb im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-0
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

