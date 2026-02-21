PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falsche Wasserwerker bestehlen Senior

Frankenthal (ots)

Am Freitag den 20.02.2026 kam es in der Mörscher Straße in Frankenthal zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 84-Jährigen. Der bislang unbekannte Mann erschien gegen 09:00 Uhr an der Wohnung des Geschädigten und gab vor, die Thermostate der Heizungen ablesen zu müssen. Dazu begaben sich in das Badezimmer, wo der Geschädigte Wasser in seine Badewanne laufen lassen sollte. Die dadurch entstandene Ablenkung nutzte mutmaßlich ein weiterer Täter, um ebenfalls in die Wohnung des Geschädigten zu gelangen. Nachdem der falsche Handwerker die Wohnung des Geschädigten verließ, stellte dieser das Fehlen von Schmuck und Bargeld aus seinem Wohnzimmer fest. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Hinweise geben können, sich zu melden. Im weiteren Verlauf des Nachmittages wurden im Stadtgebiet Frankenthal weitere verdächtige Handwerker gemeldet. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Seriöse Handwerksfirmen oder Betriebe kündigen Termine in der Regel vorher an und können sich ausweisen. Sollten sie Zweifel haben, verständigen sie umgehend die Polizei. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-3130
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 12:10

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Verletzten

    Mutterstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 19.02.2026, befuhr gegen 17:00 Uhr ein 49-jähriger mit seinem PKW die Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung des Ortskerns. Auf Höhe der Turnhallenstraße fuhr er auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW eines 26-jährigen, welcher sich leicht verletzte. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den 49-jährigen ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:09

    POL-PDLU: Ladendiebstahl

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 19.02.2026, betrat gegen 15:00 Uhr ein 21-jähriger den Lidl-Markt in der Waldseer Straße. Nachdem er diverse Artikel aus der Auslage entnommen und in seinem Rucksack verstaut hatte, wartete er nervös im Kassenbereich. Das Verhalten fiel einem Mitarbeiter auf, weshalb er den Mann nachdem dieser den Kassenbereich passiert hatte, ohne Ware zu bezahlen, ansprach. Dieser räumte den Diebstahl ein. Er wurde erkennungsdienstlich ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:08

    POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 19.02.2026, wurde gegen 12:30 Uhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer in der Speyerer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle fielen den Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik des Fahrers auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren