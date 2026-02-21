Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falsche Wasserwerker bestehlen Senior

Frankenthal (ots)

Am Freitag den 20.02.2026 kam es in der Mörscher Straße in Frankenthal zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 84-Jährigen. Der bislang unbekannte Mann erschien gegen 09:00 Uhr an der Wohnung des Geschädigten und gab vor, die Thermostate der Heizungen ablesen zu müssen. Dazu begaben sich in das Badezimmer, wo der Geschädigte Wasser in seine Badewanne laufen lassen sollte. Die dadurch entstandene Ablenkung nutzte mutmaßlich ein weiterer Täter, um ebenfalls in die Wohnung des Geschädigten zu gelangen. Nachdem der falsche Handwerker die Wohnung des Geschädigten verließ, stellte dieser das Fehlen von Schmuck und Bargeld aus seinem Wohnzimmer fest. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Hinweise geben können, sich zu melden. Im weiteren Verlauf des Nachmittages wurden im Stadtgebiet Frankenthal weitere verdächtige Handwerker gemeldet. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Seriöse Handwerksfirmen oder Betriebe kündigen Termine in der Regel vorher an und können sich ausweisen. Sollten sie Zweifel haben, verständigen sie umgehend die Polizei. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

