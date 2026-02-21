Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Veranstaltungs- und Versammlungslagen im Landkreis Oldenburg/ Gemeinde Dötlingen: Polizeiliche Einsatzbilanz

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 21. Februar 2026, kam es im Zusammenhang mit der Gründung der niedersächsischen Jugendorganisation der Alternative für Deutschland ("Generation Deutschland") in der Gemeinde Dötlingen, Ortsteil Brettorf, zu mehreren Versammlungslagen.

In der Zeit von etwa 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr fanden im Ortskern mehrere stationäre Versammlungen mit insgesamt bis zu 70 Teilnehmenden statt. Im Zuge der Anreise von Teilnehmenden der Parteiveranstaltung kam es zeitweise zu zwei Sitzblockaden durch 18 Personen im Bereich der Zufahrtswege. Nachdem die betroffenen Personen einer polizeilichen Aufforderung zur räumlichen Verlagerung des Protestes nicht nachkamen, wurde eine der Versammlungen in diesem Bereich aufgelöst.

Zur Durchsetzung der Maßnahme wurde vereinzelt einfacher körperlicher Zwang, insbesondere in Form eines aktiven "Zur-Seite-Drängens", angewendet. Eine Person leistete hierbei aktiven Widerstand gegen Einsatzkräfte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bereits im Vorfeld der Sitzblockaden versuchten einzelne Personen, über angrenzende Ackerflächen zum rückwärtigen Veranstaltungsgelände zu gelangen. Dies wurde durch Einsatzkräfte unterbunden.

Zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein mobiler Aufzug mit etwa 300 Teilnehmenden durchgeführt und polizeilich begleitet. Dieser verlief störungsfrei. Im Bereich der Uhlhorner Straße und der Raiffeisenstraße kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Diese waren gegen 15:00 Uhr beendet.

Im Verlauf des Einsatzes wurden zudem mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Pkw festgestellt. Ob diese im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Veranstaltungs- und Versammlungsgeschehen stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Ziel des Einsatzes war es, die Durchführung der Parteiveranstaltung sowie der angezeigten Versammlungen zu gewährleisten und die Grundrechte aller Beteiligten zu schützen.

"Unser Schwerpunkt lag auf der Sicherstellung eines störungsfreien Ablaufs. Durch das abgestimmte und professionelle Vorgehen der eingesetzten Kräfte konnte das Einsatzgeschehen kontrolliert begleitet werden. Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatz insgesamt im Rahmen des versammlungstypisch zu erwartenden Geschehens", so Carsten Hoffmeyer, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch.

Die Polizei war mit Einsatzkräften im niedrigen dreistelligen Bereich vor Ort. Neben Kräften der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch unterstützten auch weitere Dienststellen sowie Einheiten der Polizeidirektion Oldenburg und der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen den Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell