Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Reutlingen unter neuer Leitung

Reutlingen (ots)

Amtsantritt des neuen Leiters der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Reutlingen

Polizeidirektor Gerd Plankenhorn ist zum neuen Leiter der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Reutlingen bestellt worden. Nach der Verabschiedung des Leitenden Polizeidirektors Michael Simmendinger im November des vergangenen Jahres übernahm er zum 1. Februar 2026 den Chefposten der Schutzpolizei für die Landkreise Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb.

Die polizeiliche Laufbahn des 53 Jahre alten Gerd Plankenhorn begann 1993 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst. Es folgten Verwendungen bei den Polizeirevieren Reutlingen und Pfullingen. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst kehrte er 2003 in den Streifendienst des Polizeireviers Pfullingen zurück, wo er die Leitung einer Dienstgruppe übernahm. Nach weiteren Verwendungen im Führungs- und Einsatzstab, der damaligen Landespolizeidirektion sowie beim Vorbereitungsstab zum Nato-Gipfel 2009 stieg er im Oktober 2012, nach dem erfolgreichen Masterstudium an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster (NRW), in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Im Anschluss nahm er für mehrere Jahre die Aufgaben als Referent im Lagezentrum der Landesregierung und als Referent für Einsatztaktik beim Landespolizeipräsidium im Innenministerium Baden-Württemberg in Stuttgart wahr. Ende 2020 führte ihn der Weg zum Polizeipräsidium Einsatz. Dort leitete er unter anderem die Führungsgruppe der Bereitschaftspolizeidirektion. Anfang 2022 wurde ihm dann die Aufgabe des Leiters der Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Reutlingen übertragen, bevor er im Jahr 2025 für knapp ein Jahr mit der kommissarischen Leitung des Institutsbereichs Ausbildung in Herrenberg betraut war.

Seit dem 1. Februar 2026 ist Polizeidirektor Gerd Plankenhorn nun Leiter der Schutzpolizeidirektion. In seinen Verantwortungsbereich fallen die Belange aller Schutzpolizistinnen und Schutzpolizisten in den vier Landkreisen des Polizeipräsidiums Reutlingen. Die Schutzpolizeidirektion umfasst 14 Polizeireviere, 38 Polizeiposten, die Verkehrspolizeiinspektion, die Polizeihundeführerstaffel, die Abschiebegruppe und den Arbeitsbereich Zentrale Ermittlungen mit insgesamt rund 1.700 Beschäftigten.

Gerd Plankenhorn ist verheiratet und lebt im Landkreis Reutlingen.

Wir gratulieren Herrn Plankenhorn sehr herzlich und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben.

Rückfragen bitte an:

Andreas Ritter, Telefon 07121/942-1109

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

