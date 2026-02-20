Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

Reutlingen (ots)

Ostfildern-Kemnat (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 23-Jährigen, der in dringendem Verdacht steht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem Carport in der Panoramastraße einen Brand gelegt zu haben.

Gegen zwei Uhr waren die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Carport gerufen worden. Die Polizeibeamten trafen auf ein offenes Feuer, welches auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen drohte. Mittels eines mitgeführten Feuerlöschers konnten die Polizeibeamten den Brand zunächst eindämmen, der im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

Die unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen führten auf die Spur des 23-Jährigen aus Ostfildern, welcher in unmittelbarer Nähe zum Brandort angetroffen wurde. Nachdem der Verdacht gegen den Mann erhärtet werden konnte, wurde er vorläufig festgenommen.

Gegen den Mann besteht zudem der dringende Verdacht, auch für eine Brandstiftung am 29. Januar, ebenfalls in Ostfildern-Kemnat verantwortlich zu sein (Siehe Pressemitteilung vom 29.01.2026 /1 1.38 Uhr. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6206514)

Der beschuldigte deutsche Staatsangehörige wurde am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl wegen beider Taten und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.(md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell