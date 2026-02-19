Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbrüche, Brände, Fahrräder beschädigt, Mit Hubwagen verunglückt, Trunkenheitsfahrt

Reutlingen (ots)

Mit Hubwagen verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein Mann beim Verladen von Motorrädern am Mittwochmittag auf einem Firmengelände in der Wannweiler Straße in Betzingen erlitten. Der 64-Jährige lud gegen 13.30 Uhr mit einem sogenannten Gabelhubwagen Motorräder, die sich auf Gestellen befanden, von seinem Lkw ab. Anschließend transportierte er die Zweiräder über das abschüssige Gelände in das Lager. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er bei einem dieser Transporte die Kontrolle über den Hubwagen und stürzte kopfüber zu Boden. Der Gabelhubwagen fuhr in der Folge führerlos weiter und krachte gegen einen geparkten Transporter. Der Verletzte musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Die Tübinger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Hülben (RT): Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 17.00 Uhr, bis Mittwochnacht, 23.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Neuffener Straße eingebrochen. Über ein Fenster hatte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt ins Gebäude verschafft, in dem er in der Folge in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsuchte. Dabei stieß der Einbrecher auf Schmuck, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jz)

Gomadingen (RT): Zu schnell unterwegs

Ein leichtverletzter Pkw-Lenker und ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der K 6734 zwischen Bernloch und Gomadingen. Ein 51-Jähriger war gegen 19.20 Uhr auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Gomadingen unterwegs und verlor hierbei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Mercedes S-Klasse. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes-Vito eines 43-Jährigen, wodurch beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen. Dabei wurde der Vito-Fahrer leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. An der S-Klasse entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Sachschaden am Vito wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden nach der Bergung aus dem Straßengraben abgeschleppt. (jz)

Reutlingen (RT): Betrunken unterwegs (Zeugenaufruf)

Deutlich alkoholisiert war ein 50-Jähriger, der am Mittwochabend auf der L384 einer Zeugin aufgefallen war. Der Mann war gegen 19.35 Uhr mit seinem weißen Mazda auf der Landesstraße von Mössingen in Richtung Reutlingen-Betzingen unterwegs, wobei er zuerst auffallend langsam und unsicher gefahren sein soll, um anschließend wieder stark zu beschleunigen. Dabei soll er auch aufs Bankett gekommen sein. Zwischen dem Kreisverkehr und Ohmenhausen soll er mit seinem Wagen auf den Gegenfahrstreifen gekommen sein, sodass drei entgegenkommende Fahrzeuge ausgewichen sein sollen. Im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 50-Jährige an seiner Wohnanschrift, kurz nach dem Abstellen seines Autos, angetroffen werden. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,2 Promille ergab, musste eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt werden. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nun Zeugen, die auf der genannten Strecke durch die Fahrweise des weißen Mazda möglicherweise gefährdet worden sind. Insbesondere werden die Fahrer, die dem entgegenkommenden Wagen ausweichen mussten, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (cw)

Trochtelfingen (RT): Gebäudebrand

Zum Brand einer Scheune sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen in den Seckachweg im Ortsteil Mägerkingen ausgerückt. Gegen 5.30 Uhr hatten Zeugen Rauch aus dem Dach aufsteigen sehen und die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein angebautes Wohnhaus verhindern. Ersten Hinweisen zufolge könnte ein technischer Defekt an der elektrischen Verkabelung in einer Zwischendecke des gerade in der Renovierung befindlichen Gebäudes möglicherweise brandursächlich gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro aus. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): In Kneipe eingebrochen

In eine Kneipe in der Esslinger Pliensauvorstadt ist vermutlich in den frühen Morgenstunden des Donnerstags eingebrochen worden. Kurz vor drei Uhr wurde der Polizei ein aufgebrochenes Fenster gemeldet. Im Inneren entdeckten die Beamten zwei gewaltsam geöffnete Spielautomaten sowie einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Weiterhin wurde eine Musikbox aufgebrochen und mehrere Tresore gewaltsam geöffnet. Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine konkreten Angaben vor. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ostfildern-Kemnat (ES): Mülltonne in Brand gesteckt

Zu einem Mülltonnenbrand mussten Feuerwehr und Polizei am frühen Donnerstagmorgen in die Kemnater Hauptstraße ausrücken. Gegen 2.10 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, dass eine Papiermülltonne vor einem Mehrfamilienhaus in Flammen stand und verständigte daraufhin die Polizei. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr wurde die Fassade ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem auch einem Polizeihubschrauber, eingeleitet. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Denkendorf (ES): Mittels Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Um einen vierstelligen Geldbetrag ist ein Mann aus Denkendorf am Mittwoch betrogen worden. Der Geschädigte hatte zunächst eine SMS von einer unbekannten Handynummer erhalten, in der sich der Absender als dessen Kind ausgab und um Zusendung einer WhatsApp-Nachricht bat. In der folgenden Kommunikation über den Messengerdienst wurde der Mann gebeten, zwei Überweisungen zu tätigen. Im Glauben, mit seinem Kind zu kommunizieren, tätigte der Geschädigte die Transaktionen. Später flog der Betrug auf. Die Polizei rät:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie immer bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Telefonnummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp oder andere Messengerdienste sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüfen.

- Ist diese Forderung zudem noch mit der Bitte um eine Echtzeitüberweisung verbunden, werden Sie betrogen. Das Geld ist in der Regel unwiederbringlich verloren!

- Stellt sich heraus, dass Sie betrogen wurden, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (ms)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Ein 27-Jähriger befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Pedelec die Fleischmannstraße und beabsichtigte, die Schlachthausstraße zu kreuzen. An der Kreuzung übersah er den auf der bevorrechtigten Schlachthausstraße heranfahrenden 50-jährigen BMW-Fahrer, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei zog sich der Radler leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am BMW wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. (jz)

Ofterdingen (TÜ): Wohnungseinbruch

In ein Wohnhaus in der Alte Rottenburger Straße ist ein Unbekannter im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 17.40 Uhr, eingebrochen. Der Kriminelle verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem er diverse Schränke und Schubladen nach Wertvollem durchwühlte. Ob und was gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Mössingen mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen hat. (jz)

Tübingen (TÜ): Zahlreiche Fahrräder beschädigt (Geschädigtenaufruf)

Eine bislang unbekannte Anzahl an Fahrrädern ist in Tübingen beschädigt worden. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Mittwoch, um die Mittagszeit, dass auf einem gemeinsamen Fahrradabstellplatz zwischen den Gebäuden 12 und 12/1 in der Brunnenstraße an mehreren Fahrrädern die Bremszüge durchtrennt und zum Teil die Reifen aufgeschlitzt waren. Über die Anzahl der Geschädigten beziehungsweise den Sachschaden, der im vierstelligen Bereich liegen dürfte, liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt bittet unter Telefon 07071/56515-0 die betroffenen Fahrradbesitzer sich zu melden. (ms)

Balingen (ZAK): Pkw-Lenkerin verunglückt

Ersten Ermittlungen nach leichte Verletzungen hat eine verunglückte Pkw-Lenkerin am Mittwochabend erlitten. Die 26-Jährige war kurz nach 22 Uhr mit einer Mercedes-Benz E-Klasse auf der L 440 von Weilstetten herkommend in Richtung Tieringen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr sie eine Böschung hinab, überschlug sich mit ihrem Wagen und kam in einem Gebüsch auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde anschließend von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der verunglückte Pkw musste im Anschluss aufwändig aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 25.000 Euro. Ob zusätzlich Flurschaden entstanden ist, muss noch festgestellt werden. (ms)

