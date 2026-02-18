Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnungen und Geschäft; Randalierer; Rauch auf Balkon

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Ein 64-Jähriger wollte kurz nach 14 Uhr als Beifahrer aus einem BMW in der Georgenstraße aussteigen. Beim Öffnen der Beifahrertür übersah er den von hinten, auf einem Fahrradschutzstreifen heranfahrenden 47-jährigen Radler. Der Mann prallte mit seinem Trekkingrad gegen die Tür und zog sich hierbei mehrere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen. (ms)

Römerstein (RT): Vorfahrt missachtet

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Zainingen verletzt worden. Eine 88-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der B 465 von Donnstetten herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die bevorrechtigte B 28 in Richtung Feldstetten kam es zur Kollision mit dem Skoda einer 58 Jahre alten Frau, die in Richtung Zainingen unterwegs war. Beide Fahrerinnen zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 18.30 Uhr waren beide Bundesstraßen wieder frei befahrbar. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Bempflingen (ES): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von knapp 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag bei Bempflingen entstanden. Eine 20-Jährige war gegen 13.45 Uhr von der Großbettlinger Straße aus nach links auf die bevorrechtigte K 1259 abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von links, aus Richtung Kleinbettlingen herkommenden VW Touran eines 59 Jahre alten Mannes. Der Wagen der Unfallverursacherin war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher von Bewohner überrascht (Zeugenaufruf)

Zwei Einbrecher sind am Dienstagnachmittag von einem Bewohner überrascht worden. Die beiden bislang unbekannten Täter wollten gegen 16.45 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Echterdinger Bergstraße einbrechen. Ein Bewohner, der sich zu dem Zeitpunkt im ersten Obergeschoss aufhielt, hörte dies und ging ins Erdgeschoss. Als die Täter den Mann bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Goldäckerstraße. Eine kurz darauf eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Von den beiden Einbrechern liegt bislang eine vage Beschreibung vor. Die Männer sollen etwa 175 cm groß sein. Einer hatte eine dunkle Wollmütze auf sowie einen dunklen Schal um den Mund gebunden. Ein Täter trug eine türkisfarbene Regenjacke. Einer der beiden Einbrecher hatte einen auffälligen, stecknadelkopfgroßen Leberfleck links neben der Nase. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0711/7091-3 erbeten. (ms)

Wernau (ES): Randalierer in Klinik eingewiesen

Ein Randalierer musste am Dienstagabend in die psychiatrische Abteilung einer Klinik eingewiesen werden. Der Mann randalierte zunächst gegen 18.20 Uhr in einem Geschäft in der Kirchheimer Straße in Wernau. Hierbei zerstörte er Einrichtungsgegenstände und einen Blumenkübel. Da sich der Randalierer nicht beruhigen ließ, verließen eine Angestellte und ihre Kunden das Geschäft und verständigten die Polizei. Der Mann verließ kurz darauf den Laden und entfernte sich zu Fuß. Da er zwei Messer bei sich trug, wurden sofort starke Polizeikräfte nach Wernau beordert und fahndeten nach ihm. Kurze Zeit später wurde eine verletzte Person in einer nahegelegenen Pizzeria gemeldet. Hierbei handelte es sich um den Gesuchten, der sich selbst mit seinen Messern verletzt hatte. Der 27-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands und seinen Verletzungen musste er im Anschluss mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Ersten Ermittlungen nach wurde durch den 27-Jährigen niemand bedroht. Ein Jugendlicher wurde jedoch von dem Randalierer zur Seite gestoßen und stürzte hierbei gegen eine Mauer. Der 15-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Kirchheim hat entsprechende Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen eingeleitet. (ms)

Plochingen (ES): Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der B10 am sogenannten Plochinger Dreieck ereignet hat. Ein 35-Jähriger war gegen 13.20 Uhr mit seinem Sattelzug MAN auf der rechten der beiden nach Ulm führenden Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs und wollte an der Überleitung nach rechts auf die Spur zur B313 nach Nürtingen wechseln. Dabei übersah er eine dort mit ihrem VW Polo fahrende 70-Jährige, sodass es zur Kollision kam. In der Folge drehte sich der Polo und wurde auf die ganz linke der drei Spuren abgewiesen. Dabei kam es zu einer weiteren Kollision mit einem dort fahrenden VW Passat eines 40-Jährigen, bevor der Polo letztlich in die Leitplanken krachte, wo er zum Stehen kam. Die 70-Jährige erlitt bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Der Polo, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Filderstadt (ES): Wohnungseinbruch

Mit brachialer Gewalt hat sich ein Einbrecher am Dienstagabend Zutritt zu einer Wohnung in der Heußstraße, im Stadtteil Sielmingen verschafft. Zwischen 18.20 Uhr und 22.15 Uhr drang der Unbekannte über eine Terrassentüre in die Wohnung ein und durchwühlte alle Räume auf der Suche nach Stehlenswertem. Ob und was gestohlen wurde ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Filderstadt mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen hat. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Mittwochmorgen hat sich in Kirchentellinsfurt ein Verkehrsunfall mit drei beschädigten Pkw ereignet. Ein 18-Jähriger war gegen 2.40 Uhr mit seinem Peugeot 207 auf der Karlstraße unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf einen am Straßenrand geparkten Dacia Lodgy prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia noch auf einen ebenfalls geparkten Opel Astra geschleudert. Der 18-jährige Fahrer zog sich Verletzungen zu und wurde im weiteren Verlauf mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Er musste sich deshalb einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Ihn erwartet eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Der Peugeot und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. (md)

Balingen (ZAK): In Geschäft eingebrochen

In die Filiale eines Versanddienstleisters in der Jahnstraße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Einbrecher vermutlich gegen Mitternacht über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Geschäft, aus dem er in der Folge Tabakwaren und Teile der Schaufensterauslagen mitgehen ließ. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hechingen (ZAK): Rechts vor Links

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag an der Kreuzung Fasanenweg / Drosselweg ereignet hat. Eine 19-Jährige war kurz vor 14 Uhr mit ihrem VW Sharan auf dem Fasanenweg unterwegs. An der Kreuzung zum Amselweg übersah die Fahranfängerin einen von rechts kommenden Ford Transit eines 25-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde der Ford-Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 18.000 Euro geschätzt. (cw)

Winterlingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Schlachthausstraße ist in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag eingebrochen worden. Zwischen 16.45 Uhr und 15.40 Uhr drang ein Krimineller über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude ein und durchsuchte in der Folge die Schränke und Schubladen im Haus. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Winterlingen ermittelt. (cw)

Haigerloch (ZAK): Rauch auf Balkon

Eine Rauchentwicklung auf dem Balkon eines mehrstöckigen Gebäudes hat am Dienstagnachmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in Bad Imnau geführt. Aufmerksamen Zeugen fiel gegen 17.20 Uhr der Rauch an dem leerstehenden Haus auf und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass vermutlich Jugendliche sich Zutritt zu dem Gebäude verschafft und auf dem Balkon ein Lagerfeuer entfacht hatten. Hierzu verbrannten sie ein älteres Buch. Über einen möglichen Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren vorsorglich mit starken Kräften ausgerückt. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen nach den Jugendlichen aufgenommen. (ms)

