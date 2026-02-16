PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erneut hochwertige Fahrzeugteile entwendet; Wohnungseinbruch; Sprinter überschlagen

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Erneut hochwertige Fahrzeugteile entwendet

Erneut sind in der Nacht von Sonntag auf Montag hochwertige Fahrzeugteile von einem Mercedes-Benz entwendet worden. In der Zeit von 20 Uhr bis 7.50 Uhr montierte ein bislang unbekannter Täter an dem AMG GLE 53 Hybrid in der Mergenthaler Straße in Kemnat Teile des linken Außenspiegels sowie das Fahrzeug-Emblem mit eingebauter Sensorik ab. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Die Polizei prüft, ob ein Tatzusammenhang mit der Serie in der vergangenen Woche (siehe Pressemitteilung vom 13.02.2026/12.05 Uhr) besteht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Balingen (ZAK): Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter ist im Laufe des Samstagabends in ein Wohnhaus in der Balinger Straße eingebrochen. Zwischen 17 und 20 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt ins Gebäude, in dem er in der Folge in mehreren Räumen die Schränke öffnete und Schubladen durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Balingen aufgenommen hat. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. (jz)

Neufra (SIG): Sprinter überschlagen

Am Montagvormittag hat sich ein Verkehrsunfall zwischen Neufra und Harthausen ereignet. Der 35-jährige Fahrer eines Daimler-Benz-Sprinters befuhr gegen 9 Uhr die K 8206 von Neufra kommend in Richtung Harthausen. Kurz vor der Kreisgrenze kam er wohl aufgrund der Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Kastenfahrzeug einmal und kam im Grünstreifen auf den Rädern wieder zum Stehen. Der 35-Jährige blieb, bis auf einen Schock, körperlich unverletzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug, an welchem Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. (ar)

Rückfragen bitte an:

Jana Zimmermann (jz), Telefon 07121/942-1115

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Andreas Ritter (ar), Telefon 07121/942-1103

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 11:50

    POL-RT: Einbrüche und Unfälle

    Reutlingen (ots) - Esslingen (ES): Einbruch in Wohnhaus Ein Einbruch hat sich am Wochenende in Esslingen ereignet. Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Unbekannte in der Lenzhalde aus und brachen in ein Wohnhaus ein. Eine Nachbarin entdeckte im Laufe des Sonntags Einbruchsspuren und verständigte die Besitzer sowie die Polizei. Die Kriminellen verschafften sich über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Dabei durchsuchten sie das gesamte Gebäude nach ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 21:49

    POL-RT: Verkehrsunfall mit getöteter Person

    Reutlingen (ots) - Reutlingen (RT): Tödlicher Verkehrsunfall Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 464 Höhe des Ortsteils Altenburg ereignet. Kurz nach 16 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes C 180 auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Abfahrt zur Kreisstraße 6721 geriet der 31-Jährige aus bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren