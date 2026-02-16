Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erneut hochwertige Fahrzeugteile entwendet; Wohnungseinbruch; Sprinter überschlagen

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Erneut hochwertige Fahrzeugteile entwendet

Erneut sind in der Nacht von Sonntag auf Montag hochwertige Fahrzeugteile von einem Mercedes-Benz entwendet worden. In der Zeit von 20 Uhr bis 7.50 Uhr montierte ein bislang unbekannter Täter an dem AMG GLE 53 Hybrid in der Mergenthaler Straße in Kemnat Teile des linken Außenspiegels sowie das Fahrzeug-Emblem mit eingebauter Sensorik ab. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Die Polizei prüft, ob ein Tatzusammenhang mit der Serie in der vergangenen Woche (siehe Pressemitteilung vom 13.02.2026/12.05 Uhr) besteht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Balingen (ZAK): Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter ist im Laufe des Samstagabends in ein Wohnhaus in der Balinger Straße eingebrochen. Zwischen 17 und 20 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt ins Gebäude, in dem er in der Folge in mehreren Räumen die Schränke öffnete und Schubladen durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Balingen aufgenommen hat. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. (jz)

Neufra (SIG): Sprinter überschlagen

Am Montagvormittag hat sich ein Verkehrsunfall zwischen Neufra und Harthausen ereignet. Der 35-jährige Fahrer eines Daimler-Benz-Sprinters befuhr gegen 9 Uhr die K 8206 von Neufra kommend in Richtung Harthausen. Kurz vor der Kreisgrenze kam er wohl aufgrund der Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Kastenfahrzeug einmal und kam im Grünstreifen auf den Rädern wieder zum Stehen. Der 35-Jährige blieb, bis auf einen Schock, körperlich unverletzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug, an welchem Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. (ar)

