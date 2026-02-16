PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach schwerer Körperverletzung Ende September 2025 in Reutlingen - Phantombild eines Täters erstellt (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28.09.2025 / 12 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6126789

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach dem Angriff von drei zunächst Unbekannten auf einen 31-Jährigen am 27. September 2025 in Reutlingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen weiterhin mit Nachdruck an der vollständigen Aufklärung der Tat. Zwischenzeitlich konnte ein Phantombild eines der mutmaßlichen Täter erstellt werden.

Wie bereits berichtet war an besagtem Samstagnachmittag im Parkhaus in der Bantlinstraße ein 31-Jähriger von drei Männern angegriffen und unter anderem schwer im Gesicht verletzt worden. Dabei soll nach derzeitigem Kenntnisstand neben Schlagstöcken auch eine Gas- bzw. Luftdruckpistole benutzt worden sein. Beim Angriff erlitt der Geschädigte eine gravierende Augenverletzung, bei der das Risiko besteht, dass er auf einem Auge dauerhaft erblinden wird. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen ermitteln daher wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.

Im Zuge der unmittelbar nach der Tat eingeleiteten Ermittlungen konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen werden. Der deutsche Staatsangehörige befindet sich auf Grundlage eines von der Staatsanwaltschaft erwirkten richterlichen Haftbefehls in Untersuchungshaft. Die Identifizierung der zwei mutmaßlichen Komplizen dauert derweil an. Zwischenzeitlich konnte von einem der Männer ein Phantombild angefertigt werden. Dieser ist circa 185 Zentimeter groß, ungefähr 35 bis 40 Jahre alt, rund 90 Kilogramm schwer und von kräftiger, sportlicher Statur. Er trug zur Tatzeit kurzrasierte Haare und einen Dreitagebart.

Das Phantombild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter dem Link:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/reutlingen-schwere-koerperverletzung/

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Kriminalkommissariat Reutlingen zu melden. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

