Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Gebäudebrand, Gasgeruch, Tätlicher Angriff

Reutlingen (ots)

In Doppelhaus eingebrochen.

Auf Schmuck und Bargeld haben es am Freitagabend unbekannte Einbrecher in Sondelfingen abgesehen. Die Täter verschafften sich zwischen 18.00 und 22.00 Uhr Zugang zu einer der beiden Doppelhaushälften in Ortsrandslage und konnten über einen Durchgang im Keller auch in die andere Wohnung gelangen. Die Einbrecher versuchten im Anschluss ihre Spuren mit Reinigungsmittel zu zerstören. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensicherung übernommen.

Reutlingen (RT): Brand an Fassade

An einem Neubau ist es am Freitagnachmittag nach Bauarbeiten zu einem Brand gekommen. Gegen 15.00 Uhr rückte die Feuerwehr Reutlingen mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus, nachdem ein entsprechender Notruf eingegangen war. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein durch Schweißarbeiten ausgelöster Feuerfunken die Isolierung in Brand gesetzt hat. Durch ein schnelles Eingreifen der Bauarbeiter konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde durch den Brand niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Metzingen (RT): Gasgeruch in Wohnhaus

Gemeldeter Gasgeruch in einem Wohnhaus in der Metzinger Straße hat am Freitagmorgen, kurz vor 12 Uhr, die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Da die genaue Örtlichkeit zunächst nicht lokalisiert werden konnte, wurden sieben Gebäude mit 25 Personen vorübergehend durch die Feuerwehr geräumt. Schlussendlich wurde das Gebäude festgestellt, von welchem der verdächtige Geruch ausging. Die Feuerwehren Reutlingen und Metzingen waren mit 50 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit 15 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort eingesetzt. Drei Mitarbeiter der Stadtwerke erlitten leichten Schwindel und Übelkeit, wovon sich einer ins Krankenhaus zur Überwachung begab. Messungen und Probeentnahmen, unter anderem durch die Werksfeuerwehr von Bosch, verliefen bislang ergebnislos. Es konnte auch von Spezialisten noch nicht festgestellt werden, was die Atemwegsreizung herbeigeführt hatte. Von einer akuten Gefahrensituation wird nicht ausgegangen. Die Überprüfungen der Feuerwehr dauern derzeit noch an, weshalb das betroffene Gebäude noch nicht wieder betreten werden darf. Die vierköpfige Familie kam derweil bei Verwandten unter.

Deizisau (ES): Polizeibeamte angegriffen

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte muss sich ein 22-Jähriger verantworten, welcher in der Samstagnacht in Deizisau mit der Polizei zu tun hatte. Gegen 02.20 Uhr wurde von einem Mobiltelefon ein Notruf abgesetzt, welchem Beamte der Polizeireviere Esslingen und Kirchheim nachgingen. Offensichtlich meldete ein iPhone über eCall einen schweren Verkehrsunfall im Bereich der Schurwaldstraße in Wernau. Die Suche nach der Unfallörtlichkeit unter Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei verlief ergebnislos. Daher fuhr die Polizei zur Halteranschrift des mutmaßlich beteiligten Fahrzeugs, um weitere Ermittlungen durchzuführen. Beim Versuch den Sachverhalt aufzuklären, reagierte der angetrunkene Mann aufbrausend und aggressiv. Schließlich widersetzte er sich der Kontrolle und verletzte eine 37-jährige Beamtin derart am Kopf, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte. Er sieht nun einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Altdorf / Esslingen / Köngen (ES): Einbrecher unterwegs

Im Laufe des Freitagabends sind der Polizei drei Einbrüche im Landkreis Esslingen gemeldet worden. Zwischen Freitagmittag, 12.45 Uhr, und Freitagabend, 20.00 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt in ein Gebäude im Langäckerweg in Altdorf. Nachdem der bislang Unbekannte das Haus komplette durchsucht hat, flüchtete er nach aktuellem Ermittlungsstand ohne Diebesgut. In der Fichtenstraße in Esslingen drang zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr, und Freitagabend, 21.00 Uhr, ein Einbrecher ebenfalls gewaltsam über ein Fenster in ein Wohngebäude ein. Auf der Suche nach Stehlenswertem stieß der Täter auf Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, mit welchem er unbemerkt fliehen konnte. Lediglich bei einem Einbruchversuch blieb es am Freitagabend in der Heerstraße in Köngen. Der aufmerksame Bewohner des Wohnhauses bemerkte kurz vor 19.00 Uhr verdächtige Geräusche und schaltete im kompletten Haus das Licht an. Dadurch wurde vermutlich ein Einbrecher erschreckt, welcher zu diesem Zeitpunkt ein Fenster des Wohnhauses aufhebeln wollte. Die Polizeireviere Nürtingen bzw. Esslingen haben in allen drei Fällen die weiteren Ermittlungen mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht sagen.

Tübingen (TÜ): Friseurgeschäft überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Friseurgeschäft in der Ruth-Marx-Straße in Tübingen ist am Freitagabend überfallen worden. Gegen 19:20 Uhr betraten zwei unbekannte maskierte Männer den Friseursalon und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Mit mehreren Geldscheinen flüchteten die Räuber anschließend in unbekannte Richtung. Die Täter konnten trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und unter Mithilfe eines Polizeihubschraubers nicht angetroffen werden. Beide Männer waren dunkel bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegen.

Tübingen (TÜ): Goldschmuck aus Wohnung entwendet.

Unbekannte Täter haben am Freitagabend Goldschmuck aus einem Einfamilienhaus in der Straße Im Schönblick entwendet. Die Täter verschafften sich zwischen 18.00 und 19.30 Uhr Zugang über die Terassentür und durchwühlten die Wohnung. Die Spurensicherung am Tatort wurde durch Beamte der Kriminaltechnik durchgeführt.

Rottenburg (TÜ): Gebäudebrand

Der Brand eines Einfamilienhauses hat am Freitagabend den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Gegen 18:55 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Straße Rotes Meer aus, nachdem Anrufer einen Gebäudebrand meldeten. Die Feuerwehr, die mit 50 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort waren, konnten den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Ersten Ermittlungen zufolge war die Brandausbruchsstelle im Obergeschoss. Die im Gebäude anwesende vierköpfige Familie konnte sich selbstständig und unverletzt aus dem Haus begeben. Vorsorglich waren fünf Fahrzeuge des Rettungsdienstes am Einsatzort. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf eine mittlere sechsstellige Schadenssumme. Das Gebäude blieb unbewohnbar und die Familie kam bei Verwandten unter. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Hechingen (ZAK): Einbrecher verjagt

Ein Einfamilienhaus in der Straße Untere Dornäcker im Stadtteil Bechtoldsweiler ist am Freitagabend von einem Einbrecher heimgesucht worden. Um 18.15 Uhr hebelte der Unbekannte die Terrassentür auf und drang bis ins Schlafzimmer vor. Die Tochter der Hausbesitzerin, die durch die Aufbruchsgeräusche in Alarm versetzt worden war, konnte im Schlafzimmer eine dunkle Gestalt antreffen und durch Schreie in die Flucht schlagen. Der Täter konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, zu denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, unerkannt flüchten. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

