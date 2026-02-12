PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfall, Einsatz an Schule

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In Frickenhausen haben in der Nacht zum Donnerstag ein oder mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. Wie am frühen Donnerstagmorgen bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, hatten sich der oder die Täter zuvor gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Dr.-Adenauer-Straße, einem benachbarten Kindergarten in der Fröbelstraße sowie einer Betreuungseinrichtung in der Bodelschwinghstraße in Linsenhofen verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Neuffen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07025/91169-0 um Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen verletzt worden. Kurz vor 7.30 Uhr wollte ein Opel-Lenker aus dem Kleistweg in die Wielandstraße einbiegen, wobei er eine dort fahrende und vorfahrtsberechtigte Radlerin im Alter von 56 Jahren offenbar übersah. Bei der anschließenden Kollision wurde die Frau auf den Wagen aufgeladen. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde sie nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen gibt die Polizei mit circa 4.500 Euro an. (mr)

Wendlingen (ES): Pfefferspray versprüht?

Zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei ist es am Donnerstagvormittag in der Schule in der Neuffenstraße gekommen. Gegen zehn Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von der Schulleitung alarmiert worden, weil im Bereich der Männertoiletten ein beißender Geruch festgestellt worden war. Die rund 650 Schüler wurden aus dem Gebäude evakuiert. Nachdem aber vor Ort nichts festgestellt werden konnte und das Gebäude von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz war, vorsichtshalber durchlüftet wurde, konnte der Schulbetrieb wieder fortgesetzt werden. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (cw).

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102


Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen

