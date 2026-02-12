Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gaststättenkontrollen; Verkehrsunfälle; Flucht vor Polizeikontrolle

Reutlingen (ots)

Zahlreiche Verstöße bei Gaststättenkontrollen

Bei einer groß angelegten Kontrolle des Polizeireviers Reutlingen zusammen mit Kräften des Hauptzollamtes Ulm und Behördenvertretern der Stadt Reutlingen, unterstützt von Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt, haben die Einsatzkräfte am Mittwoch die Kneipen und Shisha-Bars im Stadtgebiet unter die Lupe genommen. Zwischen 16 Uhr und 23 Uhr kontrollierten die Beamten und Mitarbeiter 14 Gaststätten und Shisha-Bars. Neben Verstößen gegen das Jugend-, Gaststätten- und Glücksspielgesetz sowie gegen Auflagen und Brandschutzbestimmungen fanden die Ermittler in einer Gaststätte einen illegalen Kellerraum, der mit Spieltisch, Karten und einem direkten Klingeldraht in die Küche der Bar ausgestattet war. In einer Shisha-Bar, in der die CO-Melder außer Betrieb gesetzt worden waren, war der höchstzulässige Grenzwert der Co-Konzentration um mehr als das 1,5-fache überschritten, sodass sich die Gäste dort in einer erheblich gesundheitsschädlichen Atemluft aufhielten. In einer weiteren Bar waren gar keine CO-Melder installiert, weshalb diese geschlossen und der weitere Betrieb vorläufig untersagt werden musste. Von den Finanzermittlern des Zolls wurden bei den Kontrollen rund 50 Tabakdosen beschlagnahmt und diverse Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Für zwei alkoholisierte Gäste einer Bar, die immer wieder versucht hatten durch ihr aggressives Verhalten die Kontrollen in der Gaststätte zu stören und sich auch durch einen Platzverweis nicht beeindrucken ließen, endete die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers. Weil sie zudem noch die Einsatzkräfte beleidigt hatten, sehen sie jetzt entsprechenden Anzeigen entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Bad Urach (RT): Verunfallt und auf dem Dach gelandet

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein 55-jähriger Fahrer eines Seat Altea bei einem Verkehrsunfall, der sich um frühen Donnerstagmorgen bei Bad Urach ereignet hat. Gegen 3.30 Uhr befuhr der Mann die B28 in Richtung Metzingen, als er im Baustellenbereich zwischen Bad Urach und der Ausfahrt Dettingen-Ost einen Tanklastzug überholen wollte. Dabei fuhr er gegen eine am Fahrbahnrand aufgestellte Baustellenbegrenzung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat ausgehebelt und drehte sich auf das Dach. Der Pkw rutschte mehrere Meter auf dem Dach weiter, bevor er schließlich zum Stillstand kam. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 28 für circa eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (md)

Plochingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagmorgen beim Bahnhof Plochingen. Dort war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen acht Uhr eine 41 Jahre alte Fußgängerin im Bereich des Vorplatzes unterwegs, als eine noch unbekannte, von den Gleisen kommende E-Scooter-Lenkerin mit ihr kollidierte. Die 41-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Die E-Scooter-Lenkerin setzte nach einer kurzen Entschuldigung ihre Fahrt fort. Sie trug einen grauen Mantel und hat schwarze Haare. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Ein leichtverletzter Pkw-Lenker und Sachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der B27 kurz nach der Einfahrt Kirchentellinsfurt. Ein 75-Jähriger war gegen 18.40 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund eines liegengebliebenen LKW und dem Fahrzeug eines Pannendienstes auf dem Standstreifen wechselte er von der rechten auf die linke Fahrspur, wobei er eine dort mit ihrem VW ID7 fahrende 30-Jährige übersah. Beim seitlichen Zusammenprall der Fahrzeuge wurde der Mercedes nach rechts auf den Standsteifen abgewiesen und kollidierte mit der Hinterachse des Pannen-LKW. Der VW drehte sich bei der Kollision um die eigene Achse, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in der angrenzenden Böschung stehen. Der Mercedes-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. An der A-Klasse entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 40.000 Euro geschätzt wird. Das Auto musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden am VW wird auf etwa 15.000 Euro, der Schaden am LKW auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten ebenfalls abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und der aufwändigen Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Bundesstraße musste bis kurz nach 21 Uhr teilweise voll gesperrt werden (jz)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Vor Kontrolle geflüchtet

Ein 26-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades hat versucht, sich am Mittwochabend einer Polizeikontrolle zu entziehen. Kurz vor 21.30 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums den Motorroller einer Kontrolle zu unterziehen. Allerdings gab der Fahrer beim Erkennen des Streifenwagens sofort Gas und flüchtete zunächst ohne auf die Anhaltesignale zu achten über die Wannweiler Straße und einen land- und forstwirtschaftlichen Weg in Richtung Neckar, dem er anschließend parallel folgte, wobei ihn die Polizeibeamten aus den Augen verloren. Wenig später konnten die Polizeibeamten einen Lichtschein im Neckar feststellen, sodass davon ausgegangen werden musste, dass der 26-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad verloren haben könnte. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, zu denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Von der Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte schließlich der Motorroller aus dem Neckar geborgen werden. Der Fahrer konnte anschließend nass aber unverletzt an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da sich bei ihm der Verdacht auf den Konsum von Drogen ergab, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Einen Führerschein für seinen Roller, der zudem auch noch technisch manipuliert war, besaß er nicht. Der 26-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (ar)

Straßberg (ZAK): Verletzte bei Kollision auf B 463

Zwei Verletzte, drei abgeschleppte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 29.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der B 463 auf Höhe von Straßberg. Kurz vor 16.30 Uhr war eine 52 Jahre alte Frau mit einem Fiat auf der Bundesstraße von Winterlingen herkommend unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache zu weit nach links geriet. In der Folge kam es zur Streifkollision mit dem entgegenkommenden Skoda eines 61-Jährigen. Der Fiat wurde dadurch um die eigene Achse gedreht und stieß noch mit einem weiteren Skoda zusammen, der von einer 50-Jährigen gelenkt wurde. Auch der Wagen des Mannes wurde in die Leitplanken abgewiesen und gedreht. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten die Unfallverursacherin sowie die 50-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrtauglich. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der B 463 bis circa 18.30 Uhr erforderlich. (mr)

