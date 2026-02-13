Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auto samt Fahrer aus dem Verkehr gezogen; Einbruch in Bauwagen; Gefährlich überholt

Reutlingen (ots)

Auto samt Fahrer aus dem Verkehr gezogen (Zeugenaufruf)

Einen 26-jährigen Mercedes-Fahrer, der auf der Konrad-Adenauer-Straße und der B28 durch sein gefährliches und rücksichtsloses Fahrverhalten aufgefallen ist, hat die Verkehrspolizei am Freitagvormittag aus dem Verkehr gezogen. Die Polizeibeamten waren gegen 10.30 Uhr mit einem zivilen Einsatzfahrzeug auf der Konrad-Adenauer-Straße stadtauswärts unterwegs, als von hinten ein grauer Mercedes sehr schnell aufschloss und extrem dicht auffuhr. An der Aufschleifung zur B28 wechselte der Mercedes sofort auf die linke Spur, beschleunigte stark bis er wegen einem vorausfahrenden Ford Ranger PickUp zunächst abbremsen musste. Auch diesem fuhr er dicht auf, bis er nach der stationären Geschwindigkeitsmessanlage erneut enorm beschleunigte und den vor ihm fahrenden Ford auf den rechten Fahrstreifen abdrängte. In der Folge beschleunigte er seinen AMG E 43 augenscheinlich mit Höchstwerten, bevor er wieder stark abbremsend zwischen anderen Verkehrsteilnehmern unmittelbar von der linken Spur auf die Abbiegespur der Ausfahrt Betzingen wechselte. In der Markwiesenstraße konnte der 26-Jährige in der Folge kontrolliert werden. Sein Führerschein und der Mercedes wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und zur forensisch-technischen Untersuchung abtransportiert. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nach Zeugen und Autofahrern, die von der Fahrweise des grauen Mercedes behindert oder gefährdet wurden. Insbesondere wird der Fahrer des Ford Ranger PickUp gebeten, sich zu melden. Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-1400. (cw)

Wernau (ES): In Bauwagen eingebrochen

In einen als Aufenthaltsraum genutzten Bauwagen sind Unbekannte in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Freitag, 15 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum drangen die Einbrecher zunächst in das Gelände des Abfallwirtschaftsbetriebes in der Leuschnerstraße ein und hebelten dort mit brachialer Gewalt die Türe des Bauwagens auf. In der Folge durchsuchten sie den Wagen nach Stehlenswertem, wobei sie auf eine Kasse stießen. Allerdings befanden sich darin lediglich Hundeleckeries, die sie wohl verschmähten. In der Folge machten sie sich an einem an der Wand montierten Metallkasten zu schaffen, offensichtlich in der Annahme, dass es sich dabei um einen Tresor handelte. Letztendlich musste sie aber feststellen, dass es sich dabei lediglich um die Gasheizung handelte, sodass sie ohne Beute wieder abziehen mussten. Der hinterlassene Sachschaden wird auf ungefähr 150 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hirrlingen (ZAK): Gefährlich überholt

Zu erheblichem Sachschaden hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Freitagvormittag auf der L391 zwischen Rangendingen und Hirrlingen ereignet hat. Eine 36-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit ihrem VW T-Roc hinter einem Traktor eines 23-Jährigen auf der Landesstraße in Richtung Hirrlingen unterwegs. Trotz unzureichender Sichtverhältnisse überholte sie den Traktor. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 5er BMW eines 51-Jährigen, der zuvor noch versucht hatte, durch Bremsen und Ausweichen auf den Seitenstreifen einen Unfall zu verhindern. Durch den Aufprall touchierte der VW noch den Traktor, bevor der Pkw zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, allerdings waren der VW und der BMW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Die entstandenen Sachschäden werden am VW auf etwa 20.000 Euro, am BMW auf etwa 30.000 und am Traktor auf rund 500 Euro geschätzt. Der Führerschein der 36-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. (cw)

