Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rettungskräfte angegangen; Telefonbetrug; Pkw aufgebrochen; Essen auf Herd; Fahrzeugteile gestohlen; Feuerwehreinsatz; Vermeintlicher Gasgeruch; Einbruch in Einfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Ein Jugendlicher hat am frühen Freitagmorgen in Trochtelfingen einen Verkehrsunfall verursacht. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr der 16-Jährige ohne Wissen der Eltern mit einem Ford gegen 3.45 Uhr die Marktstraße stadteinwärts und bog in den Lindenplatz ein. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Toyota. Ein beim Jugendlichen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Der 16-Jährige musste im Krankenhaus daher eine Blutprobe abgeben. Den Gesamtschaden an den beiden Autos gibt die Polizei mit circa 16.000 Euro an. Sie waren nicht mehr fahrtauglich. (mr)

Pfullingen (RT): Rettungskräfte angegangen

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit Donnerstagabend gegen zwei Männer nach einem Vorfall, der sich in einer Gaststätte in der Arbachstraße ereignet hat. Gegen 21 Uhr war der Rettungsdienst in die Gaststätte gerufen worden, weil ein 26-Jähriger in der Toilette wegen eines medizinischen Notfalls Hilfe benötigte. Auf dem Weg zu dem Mann wurden die Sanitäter von einem unbekannten Gast gestoßen. Dieser versuchte den Zugang zu dem 26-Jährigen zu behindern und machte erst Platz, als er bemerkte, dass die Polizei alarmiert worden war. Unmittelbar nach Erstversorgung des Hilfsbedürftigen griff auch dieser die Sanitäter mit Schlägen und Tritten an. Der deutlich alkoholisierte Mann musste von den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde nachfolgend ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Unbekannte, der zuerst die Rettungskräfte angegriffen hatte, war vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet. Verletzt wurde niemand. (ar)

Nürtingen-Raidwangen (ES): Durch Schockanruf betrogen (Warnhinweis)

Eine Seniorin ist am Donnerstag von dreisten Kriminellen mit der Masche des sogenannten Schockanrufs um eine fünfstellige Geldsumme gebracht worden. Die Frau erhielt um die Mittagszeit einen Telefonanruf, in dem sich ein Betrüger als Staatsanwalt ausgab und der Frau vorgaukelte, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei die Bezahlung einer hohen Kaution erforderlich. Die in Sorge versetzte Seniorin schenkte der frei erfundenen Geschichte schließlich Glauben und befolgte die Instruktionen des vermeintlichen Staatsanwalts und übergab einer Komplizin auf dem Parkplatz einer Bäckerei in Großbettlingen die geforderte Geldsumme. Zum Anrufer ist bislang lediglich bekannt, dass der Mann auf circa 40 Jahre geschätzt wurde, akzentfreies Deutsch sprach und möglicherweise einen schwäbischen Einschlag in seiner Aussprache hatte. Die Seniorin beschrieb die Geldabholerin als eine circa 160 cm große Frau mit einem rundlichen Gesicht und heller Haut, bekleidet mit einer dunklen Winterjacke.

Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (jz)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Beifahrerscheibe eingeschlagen (Zeugenaufruf)

Ein Krimineller hat sich am helllichten Donnerstag an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr schlug der Unbekannte auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Höfer Äcker in Stetten, in unmittelbarer Nähe des Eingangs, die Beifahrerscheibe eines Smart ein. Aus dem Wagen entwendete der Täter eine Handtasche sowie einen Laptop. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/90377-0 beim Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen zu melden. (mr)

Ostfildern (ES): Angebranntes Essen in Mehrfamilienhaus

Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zum Freitag in die Heumadener Straße ausgerückt. Gegen 2.30 Uhr waren die Hausbewohnerdurch den Alarm eines Rauchwarnmelder geweckt worden und hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte unversehrt. Verlassen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte in der betreffenden Wohnung einen Topf mit angebrannten Essen und den schlafenden Wohnungsbesitzer feststellen. Dieser wurde aus der Wohnung gebracht und durch den Rettungsdienst untersucht. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Wohnung von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Sachschaden war nicht entstanden. (ar)

Ostfildern (ES): Fahrzeugteile gestohlen (Zeugenaufruf)

Mindestens elf Fahrzeuge sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Stadtteilen Parksiedlung und Scharnhauser Park beschädigt worden. Zwischen 20 Uhr und 4.45 Uhr machten sich Kriminelle an den geparkten, vorwiegend hochpreisigen Autos der Marken Mercedes, BMW und Audi zu schaffen, montierten Spiegelgläser ab, bauten Rückfahrkameras und Mercedesembleme mit verbauter Sensorik oder Nebelscheinwerfer aus und ließen die Teile mitgehen. Der bislang bekannte Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Auch werden Fahrzeugbesitzer die einen Schaden bislang noch nicht entdeckt oder angezeigt haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/34169830 zu melden. (cw)

Deizisau (ES): Feuerwehreinsatz

Zu einer Firma in der Plochinger Straße sind Feuerwehr und Polizei am späten Donnerstagabend gerufen worden. Gegen 22.30 Uhr war dort offenbar an einem Tank ein Verbindungsrohr gebrochen. In der Folge hatten sich ersten Schätzungen zufolge rund 11.000 Liter Natronlauge in einer Lagerhalle verteilt. Gefahrgutspezialisten der Feuerwehr, die mit 14 Fahrzeugen und 70 Feuerwehrleuten bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz waren, beseitigten die Lauge. Mitarbeiter des Landratsamtes und der Ortspolizeibehörde waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. (cw)

Mössingen (TÜ): Vermeintlicher Gasgeruch in Baumarkt

Vermeintlicher Gasgeruch hat in einem Baumarkt in der Siemensstraße am Donnerstagnachmittag für etwas Aufregung gesorgt. Nachdem der Geruch im Bereich der Kassen der Rettungsleitstelle gegen 15.10 Uhr mitgeteilt worden war, wurde der Markt geräumt und auf dem Parkplatz eine Sammelstelle eingerichtet. Entsprechende Messungen der Feuerwehr verliefen negativ. In der Folge stellte sich nach intensiver Suche heraus, dass der Geruch von einer zum Verleih vorgesehenen Kanalspirale mit Fäkalanhaftungen herrührte. Das Gerät wurde unverzüglich ins Freie gebracht. Nach Meldungseingang waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Baumarkt ausgerückt. (mr)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Leicht verletzt wurde ein 19-Jähriger, der mit seinem VW Polo am Donnerstagabend in der Heusteigstraße von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Heranwachsende war gegen 21.20 Uhr auf der Unteren Bachstraße in Richtung Sedanstraße unterwegs, als er möglicherweise aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort touchierte er den Opel Insignia einer 43-Jähriger bis sein gleichaltriger Beifahrer beherzt ins Lenkrad greifen und gegenlenken konnte. In der Folge kam der Wagen von der Straße ab und überfuhr ein Straßenschild, bevor er nach einer Böschung auf dem Innenhof des Kindergartens zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den Polo-Fahrer nachfolgend ins Krankenhaus. Weil sich bei der Unfallunfallaufnahme Hinweise auf den Konsum von Rauschmitteln ergaben, musste er dort auch gleiche eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Sachschaden an seinem VW wird auf etwa 2.500 Euro, der Schaden am Opel auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zur Höhe der Schäden am Straßenschild und am Kindergarten liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Balingen (ZAK): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Marienstraße sind Unbekannte am Donnerstagabend eingebrochen. Zwischen 17.30 und 19.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. In dem Gebäude wurden mehrere Zimmer nach Stehlenswertem durchsucht. Dabei dürften sie auf Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert gestoßen sein. Möglicherweise wurde die Täter durch einen heimkehrenden Bewohner gestört und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Das Polizeirevier Balingen hat mit der Unterstützung von Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Burladingen (ZAK): In Gegenverkehr geraten und mit Laternenmast kollidiert (Zeugenaufruf)

Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen mehrfach in den Gegenverkehr geraten und im weiteren Verlauf frontal mit einem Laternenmast kollidiert. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Senior mit einem blauen Ford C-Max kurz nach 14 Uhr auf der B 32 von Hausen herkommend in Richtung Burladingen unterwegs. Dabei geriet er einer Zeugin zufolge mehrmals zu weit nach links, sodass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. In der Ortsdurchfahrt, auf Höhe des Reutewegs, musste ein entgegenkommender Lkw offenbar gar auf den rechten Gehweg ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Nachdem der Senior zunächst in den Reuteweg abgebogen war, fuhr er wenige Minuten später auf der Ortsdurchfahrt weiter in Richtung Gauselfingen. In einer Linkskurve bei der Josengasse kam er nach rechts von der Straße ab und stieß frontal mit einem Laternenmast zusammen. Der Ford stieß seitlich auch noch gegen einen geparkten Audi. Der augenscheinlich unverletzt gebliebene Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden dürfte sich auf schätzungsweise 19.000 Euro summieren. Der Ford war zudem nicht mehr fahrtauglich. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte am blauen Ford ein frischer Streifschaden festgestellt werden, der mit dem Unfallgeschehen nicht in Einklang zu bringen war. Zeugen, die die Fahrt des Seniors beobachtet haben oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07475/95001-0 beim Polizeiposten Burladingen zu melden. Ebenso mögen sich Personen melden, die an ihrem Fahrzeug eine entsprechende Beschädigung feststellen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell