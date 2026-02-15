Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Tödlicher Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 464 Höhe des Ortsteils Altenburg ereignet. Kurz nach 16 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes C 180 auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Abfahrt zur Kreisstraße 6721 geriet der 31-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem in Richtung Reutlingen fahrenden VW Amarok kollidierte. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr, welche mit 33 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen ausgerückt war, mit schwerem Gerät befreit werden. Trotz sofortiger notärztlicher Erstversorgung erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 42-jährige Fahrer des VW, seine 37 Jahre alte Beifahrerin sowie ein 8-jähriges Kind erlitten den ersten Erkenntnissen zufolge lediglich leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst, der sich mit vier Rettungswagen und zwei Notärzten im Einsatz befand, lieferte die Personen zur medizinischen Beobachtung in ein Krankenhaus ein. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei war die B 464 bis gegen 19 Uhr vollgesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell