Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnungseinbrüche, Brand von Mülleimer, mehrere Verkehrsunfalle mit teils Verletzten, Auseiandersetzung zwischen mehreren Personen, Grab verwüstet

Reutlingen (ots)

Hülben (RT): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Fünf leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht vom Samstag zum Sonntag in Hülben ereignet hat. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Audi-A6-Lenker mit seinen vier Mitfahrern im Alter zwischen 16 und 20 Jahren die Uracher Straße in Richtung Ortsmitte. In einer Linkskurve kam der Audi auf Grund Schneeglätte von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem dort angebrachten Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf schlitterte der Pkw auf einen Baum. Alle fünf Insassen wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und mussten nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug konnte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste abgeschleppt werden. Das umgefahrene Verkehrsschild wurde notdürftig wieder aufgestellt.

Münsingen (RT): Fahrzeug mit Baum kollidiert

Am Samstagmittag ist es auf der L 230 zwischen Magolsheim und Böttingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 69-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem 70-jährigen Beifahrer und deren Peugeot die L 230 von Magolsheim in Richtung Böttingen. In einer Rechtskurve kam der Peugeot nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem an einer Böschung befindlichen Baum. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften an der Einsatzörtlichkeit an. Die Fahrzeugführerin kam mit leichten Verletzungen und der 70-jährige Beifahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zudem erlitt der Hund, der sich während der Fahrt im Kofferraum in einer Transportbox befand, schwere Verletzungen und musste in eine Tierklinik transportiert werden. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Im Laufe der Unfallaufnahme musste der Verkehr kurzfristig umgeleitet werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

Esslingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus ist am Samstagabend in der Flandernstraße durch Unbekannte eingebrochen worden. Zwischen 17 und 21 Uhr verschaffte sich mindestens eine unbekannte Person über ein Fenster im ersten Stock gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Nachdem diverse Schränke und Schubladen durchwühlt wurden, entwendete der Unbekannte mehrere Gegenstände und Schmuck und einen Wandtresor. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Hilfe von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einem Lokal in Esslingen in der Hauptstraße zu einem Körperverletzungsdelikt mit mehreren Leichtverletzten gekommen. Demnach betrat gegen 1 Uhr der spätere Beschuldigte, ein 22 Jahre alter Mann aus Göppingen, laut schreiend, wild gestikulierend und mit geballten Fäusten die dort befindliche Gaststätte. Im weiteren Verlauf kam es im Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den in der Bar befindlichen Gästen und des Betreibers im Alter von 28, 47 und 65 Jahren. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die vor dem Lokal verlaufende Straße. Hier kam es zu Faustschlägen und Fußtritten durch den Beschuldigten gegen die Gäste. Des Weiteren gelang es ihm trotz Gegenwehr erneut in die Betriebsräumlichkeiten zu gelangen, aus welchen er nach einem lautstarken Wortgefecht aber wieder auf die Straße flüchtete. Der Beschuldigte stieg in einen schwarzen Mercedes-Benz und fuhr Richtung Altbach davon. Eine eingeleitete Fahndung führt jedoch nicht zum Ergreifen des Flüchtigen. Eine medizinische Versorgung lehnten die Geschädigten ab.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand eines Müllcontainers

Am Samstagabend ist es in Leinfelden-Echterdingen zum Brand eines Müllcontainers gekommen. Gegen 20.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer über Notruf einen Brand eines Müllcontainers in der Straße "Neuer Markt" in Leinfelden. Ein Anrufer konnte zuvor mehrere, nicht näher beschriebene, Jugendliche von der Tatörtlichkeit wegrennen sehen. Eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen nach den Verdächtigen verlief erfolglos. Die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern. Es entstand Sachschaden an der Fassade des Gebäudes und dem Müllcontainer in Höhe von circa 7.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt missachtet

Hoher Blechschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagvormittag im Ortsteil Musberg ereignet hat. Gegen 10.50 Uhr befuhr eine 34-jährige Lenkerin eines VW-Polos die Kreuzung Steinäckerweg / Eberhardstraße und beabsichtigte diese geradeaus zu überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 65-jährigen Mazda-Lenkerin. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise bei dem Zusammenstoß niemand. Der Mazda musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Kirchheim unter Teck (ES): Wohnungseinbruch

Am Samstag ist es zwischen 16.30 und 20.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Straße "Zum Hinteren Berg" gekommen. Ein bislang unbekannter Täter gelangte mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs über die Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchwühlte diverse Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob der Täter etwas entwenden konnte ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden an der Terassentür wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern weiter an. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat unter Einbeziehung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Mössingen (TÜ): Alkoholisiert rückwärtsgefahren und Unfall verursacht

Zu einem Verkehrsunfall mit weitreichenden Folgen ist es am Samstagvormittag in der Bahnhofstraße gekommen. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren mit ihren Fahrzeugen die Bahnhofstraße in Mössingen. Als ein weiterer Verkehrsteilnehmer aus einer Parklücke ausparkte, setzte der 54-jährige Fahrer des vorderen Pkw, einer Mercedes-Benz B-Klasse, etwas zurück. Mit Hupen machte die dahinter befindliche 74-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz CLK auf sich aufmerksam, woraufhin die B-Klasse vorerst zum Stillstand kam. Als die Weiterfahrt für die Wartenden wieder möglich war, setzte der Unfallverursacher mit seiner B-Klasse anstatt vorwärts zu fahren weiter zurück. Infolgedessen kam es zur Kollision der beiden Mercedes. An den Fahrzeugen entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Beteiligten konnte festgestellt werden, dass der 54-jährige Unfallverursacher unter alkoholischer Beeinflussung stand. Des Weiteren konnte er auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 54-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und sieht sich jetzt mehreren Anzeigen entgegen.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen ist es auf der B 27, Höhe Ausfahrt Balingen-Nord zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr gegen 08.30 Uhr eine 21 Jahre alte VW Golf-Lenkerin aus Burladingen die B 27 in Fahrtrichtung Hechingen. Bei der Ausfahrt Balingen-Nord kam die junge Frau nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die Verkehrsinsel mit dem Vorderrad und schleuderte anschließend nach rechts gegen ein Verkehrszeichen. Dieses wurde durch den Zusammenstoß verbogen und brach ab. Der VW Golf kam nachfolgend im dortigen Grünstreifen zum Stillstand. Laut Zeugen versuchten der Beifahrer und die verantwortliche Lenkerin das festgefahrene Fahrzeug wieder fahrtauglich zu machen. Nachdem ihnen dies gelang, flüchteten sie auf der B 27 in Richtung Hechingen, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte nachgekommen zu sein. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnte die Unfallverursacherin jedoch mit ihrem Pkw an der Zufahrt zur B 32 durch Beamte des Polizeireviers Hechingen angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten nicht nur frische Unfallschäden an der Fahrzeugfront festgestellt werden, sondern auch deutliche Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei der Golf-Lenkerin. Dies führte zu einer Blutentnahme und der Sicherstellung ihres Führerscheins. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Hechingen (ZAK): Grabstätte verwüstet

Wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen eine oder mehrere noch unbekannte Personen, die am späten Samstagabend mindestens ein Grab auf dem Friedhof Heiligkreuz verwüstet haben. Gegen 23.45 Uhr meldete eine 18-jährige Zeugin, dass die Bepflanzung der Ruhestätte eines Familienmitgliedes herausgerissen und aufgewühlt wurde. Zudem wurde durch die unbekannten Täter das Grabmal beschädigt. Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell