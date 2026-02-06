Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Warnung vor Betrugsmasche auf Verkaufsportalen

Oldenburg (ots)

Die Polizei Oldenburg warnt vor einer Betrugsmasche, die nicht neu ist, aber weiterhin regelmäßig zu Schäden führt. In den vergangenen Tagen kam es zu mindestens zwei bekannt gewordenen Fällen, bei denen Täter auf diese Weise erfolgreich waren.

In beiden Fällen hatten die Geschädigten jeweils einen Artikel auf einem Online-Verkaufsportal inseriert. Über die dort hinterlegten Kontaktmöglichkeiten meldeten sich die Betrüger, signalisierten Kaufinteresse und es erfolgte eine Einigung auf einen Kaufpreis.

Im weiteren Verlauf übersandten die Täter einen angeblichen Link. Unter dem Vorwand, dort notwendige Daten eingeben zu müssen, damit der Verkaufspreis auf das Konto überwiesen werden könne, wurden die Geschädigten auf eine gefälschte Internetseite geleitet.

Diese Seiten ähneln oft bekannten Zahlungsdiensten oder den Verkaufsportalen, sind jedoch manipuliert.

Die durch die Geschädigten eingegebenen Daten wurden letztlich von den Tätern abgegriffen, sodass Geld vom Konto der Geschädigten abgezogen wurde.

Die Polizei warnt eindringlich:

- Nutzen Sie bei Verkäufen ausschließlich die offiziellen Bezahl- und Kommunikationsfunktionen der jeweiligen Plattform.

- Klicken Sie nicht auf externe Links, die Ihnen von Unbekannten zugesandt werden.

- Seien Sie besonders wachsam, wenn Sie zur Eingabe von z.B. Zahlungsdaten oder persönlichen Informationen aufgefordert werden.

Sollten Sie dennoch Opfer eines Betruges geworden sein, verständigen Sie bitte umgehend Ihre Bank. Erstatten Sie anschließend Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell